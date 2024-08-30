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Способны заменить бригаду из 30 человек! Смотрите, какие машины сейчас работают в лесах Беларуси

30 августа 2024 18:56
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Вырастить лес – это только первый шаг. Важно еще и правильно его заготовить. Президент поставил задачу – ежегодно прокладывать 100 километров новых лесохозяйственных дорог. И это не только для освоения новых ресурсов. Это гарантия быстрого и эффективного реагирования в случае пожаров или болезней насаждений. И что особенно важно, в нашем лесу работает наша техника.

Способны заменить бригаду из 30 человек! Смотрите, какие машины сейчас работают в лесах Беларуси-2

Руслан Белявский, заместитель генерального директора – главный инженер Могилевского ГПЛХО:
В середине нулевых, 2007-й, 2008-й, в лесхозах Могилевской области насчитывалось всего 10 единиц подобной техники в 13 лесхозах. Это было три харвестера и семь форвардеров. Сегодня в лесхозах области уже 85 харвестеров только. 

Уже 20 лет целенаправленно лесными машинами занимается холдинг «АМКОДОР». Но путь к современной лесозаготовительной технике был не так прост. Одна из первых моделей харвестера с номером 008 для испытаний досталась Быховскому лесхозу. Задача предприятия была провести тест-драйв в реальных условиях. «Агента 008» (так в шутку прозвали машину работники) здесь запомнили надолго. 

Способны заменить бригаду из 30 человек! Смотрите, какие машины сейчас работают в лесах Беларуси-4

Виктор Кузнецов, директор Быховского лесхоза:
Он день работает – три стоит. Три работает – неделю стоит. Такие вот этапы. Было так, что не нужен он нам. Но без этих потуг мы не можем двигаться вперед, не можем потом сказать заводу, какие есть технологические пробелы. Надо отдать должное «АМКОДОРу», за кратчайшие сроки он это все совершенствовал, устранял. И давал нам уже новую технику, которую мы покупали за свои деньги. 

Способны заменить бригаду из 30 человек! Смотрите, какие машины сейчас работают в лесах Беларуси-6

О таких терминаторах ветераны лесного хозяйства, которые ходили в лес с топорами и бензопилами, могли только мечтать. Сегодня «АМКОДОР» – ведущий производитель лесной техники в Союзном государстве. Лесозаготовительные «братья» форвардеры и харвестеры внушают уважение одними лишь габаритами и способны заменить бригаду из 30 человек.

Способны заменить бригаду из 30 человек! Смотрите, какие машины сейчас работают в лесах Беларуси-8

Сергей Музыкаренко, оператор лесозаготовительной машины Белыничского лесхоза:
Вот эта рука, которая может сделать с деревом все, что захочешь: свалить дерево, покряжевать, обрубить сучья, убрать порубочные отходы в сторону, вал сбросить. 

На техническое перевооружение лесозаготовительной сферы ушло несколько лет. И то, что многие решения главы государства опережают время, позже подтвердят и сами работники лесного хозяйства. Впереди сферу деревообработки ждали сразу несколько вызовов, некоторые из которых и вовсе наносили удары параллельно: буреломы, пандемия и санкции. Без твердой почвы под ногами выстоять в этой турбулентности обстоятельств было бы нереально. 

Виктор Кузнецов:
За мою бытность уже три бурелома прошло больших. И если бы заготовительной техники не было, я не понимаю, как это сделать, сколько надо сегодня людей на такую опасную работу. 

Подробности смотрите в видео.

# Государственная лесная политика # техника # Предприятия Беларуси

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