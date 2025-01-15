Президент Южной Кореи арестован

Длительность операции по аресту президента Республики Корея Юн Сок Ёля составила более 7 часов, пишет ТАСС со ссылкой на информагентство Yonhap.

Yonhap сообщает, что повторная попытка ареста стартовала 15 января в 03:20 по местному времени. Следуя к резиденции, правоохранительные органы преодолели линии баррикад, одна из которых состояла из машин. Применялись стремянки. Охрана президента и правоохранители вели переговорный процесс примерно два часа.

В управлении антикоррупционных расследований в отношении высокопоставленных служащих информировали о применении ордера на арест президента Юн Сок Ёля в 10:33 по местному времени. При этом сам Юн Сок Ёль заявляет о добровольном принятии решения о явке в управление. По его словам, он сделал это для предотвращения кровопролития, однако расследование считает незаконным.

Представители правоохранительных органов могут допрашивать Юн Сок Ёля 48 часов, далее им необходимо снова обращаться за ордером для продления задержания.