В НАТО обсуждают контроль судов в нейтральных водах Балтики

В Североатлантическом альянсе заявляют о праве применять меры против любых судов в Балтийском море, пишет РИА Новости.

Государства-члены НАТО Балтийского региона объявили об оставлении за собой права при необходимости осуществить меры против любых судов, подозреваемых в обходе санкций или якобы угрожающих безопасности и инфраструктуре региона.

Указывается, что, тесно сотрудничая с прибрежными странами, блок усиливает наблюдение за кораблями, в том числе проверку свидетельств о страховании судов.

Также среди дополнительных мер – внедрение средств слежения, расширение санкций в отношении судов, по мнению Запада, якобы имеющих отношение к перевозке энергоресурсов из РФ.