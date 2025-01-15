Израиль и ХАМАС договорились о сделке по Газе

Конфликт на Ближнем Востоке подходит к долгожданному завершению. Израиль и ХАМАС договорились о сделке по прекращению огня в секторе Газа. Об этом сообщили израильские СМИ со ссылкой на высокопоставленных чиновников, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На переговорах в Катаре представители движения согласились освободить несколько десятков заложников. А Израиль пообещал вывести войска из Газы. Конфликтующие стороны продолжают работу в Дохе, чтобы обсудить детали соглашения. Один из главных вопросов, который еще предстоит решить – план выхода подразделений ЦАХАЛ из анклава. Ожидается, что само соглашение будет объявлено сегодня, 15 января, или завтра. Скорее всего, это будет совместное заявление США, Катара и Египта, которые были посредниками на переговорах между Израилем и ХАМАС. Это может положить конец кровопролитной войны в Газе, которая длится уже 15 месяцев.