Спортивный корпус гимназии №16 г. Минска – единственный в городе такого высокого уровня

Гимназия №16 г. Минска уже давно зарекомендовала себя как образцовое учреждение образования. Новый спортивный комплекс этой гимназии только накануне был сдан в эксплуатацию. Корпус для занятий спортом - единственный в Минске такого уровня. Крытые теннисные корты, бассейн длиной 25 метров на 5 дорожек, маленькая чаша для обучения плаванию, тренажерный зал и кафе для посетителей.

Андрей Держицкий, заместитель директора гимназии №16:

Все наши школьники будут проходить обучение плаванию, независимо от возраста и класса. Затем мы планируем после 6 часов вечера оказывать платные услуги для населения. Как детей, так и взрослых.

Уроки физкультуры в гимназии проводятся преимущественно на воздухе. Пока на стадионе заняты все площадки. Баскетбол, футбол, волейбол, тренировки по легкой атлетике, после занятий - факультативы по разным направлениям. Такая подготовка принесла гимназистам не одну спортивную медаль.

Максим Синяк, учитель физкультуры гимназии №16 Минска:

Особенность данного стадиона заключается в том, что мы можем практически всю осень до первых заморозков заниматься на свежем воздухе. Данное поле оборудовано дренажной системой, которая позволяет впитывать и сливать все осадки. Это позволяет нам заниматься без травм. На базе нашей гимназии недавно проходили городские соревнования по мини-футболу среди учащихся г. Минска.

Молодой специалист сам стремился попасть в эту гимназию. Говорит, перспективы есть весомые. Для работы учителя физкультуры созданы все условия.

Владимир Кухарев, глава администрации Центрального района:

Мы планируем, что это будет базовым спортивным сооружением для прилегающих школ и гимназий района. Комплекс должен быть открыт с 7 утра до 11 вечера. И жители района смогут в любое удобное для них время прийти и позаниматься любимым видом спорта.

В медицинском кабинете гимназии ежедневно дежурят высококвалифицированные специалисты. Оснащение техникой - как в современных реабилитационных центрах. Аппараты для восстановления зрения, лечения ушибов, воспалений горла... Отдельно - стоматолог. Началась бесплатная вакцинация против гриппа. На каждого ребёнка здесь заведена отдельная медицинская карта.

Татьяна Мультан, фельдшер гимназии №16 Минска:

Ежегодно всем детям в школе проводится мониторинг. Делаются все измерения: вес, рост, давление, пульс. У нас есть спирометр (аппарат для измерения жизненной емкости легких, - ред.).

Современная библиотека предоставляет ученикам широкий спектр услуг. Кроме обычных рабочих мест для чтения, посетителям предлагают книги в электронном варианте. Неограниченный интернет для образовательного процесса, ноутбуки, ридеры... Почти ежедневно в этом кабинете проходят занятия, здесь же собираются лидеры молодежных организаций, обсуждают свои проекты.

Инна Венгер, заведующая библиотекой гимназии №16 Минск:

Любой из педагогов может в этом центре провести свой урок, внеклассное мероприятие, используя при этом современные средства обучения. Внутрь каждого ридера загружены электронные версии некоторых учебников, кроме того загружена литература в помощь учебному процессу, художественная литература по белорусской литературе и по русской. И такой ридер конечно облегчает жизнь любого школьника: одно дело - нести с собой портфель или сумку и совсем другое - в обычной маленькой записной книжке иметь фактически весь багаж знаний.

Молодых жителей Центрального района и на стандартных уроках обучают нестандартно. «Информатика в наушниках» пришла сюда совсем недавно. Урок записан на видео, наложен звук, и гимназист, каждый со своей скоростью работы, без помощи преподавателя, может сам в течение урока изучать предмет.

Ученик гимназии №16 Минска:

Благодаря новому оборудованию, открываются очень большие перспективы, для того, чтобы, к примеру, выбрать свой род деятельности. В данный момент мы изучаем Photoshop - программу для редактирования фотографий.

Подкрепить силы между занятиями или расслабиться в буфете с телевизором в столовой на 160 посадочных мест - не проблема. Персонал из восьми человек за переменку успевает обслужить 8 классов. Для льготных категорий предусмотрены бесплатные завтраки и обеды, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Эта столовая не ассоциируется с манной кашей и пюре с комочками. Гимназисты здесь нередко отмечают праздники. Тем более цены и ассортимент позволяют. Это не только продукты Комбината школьного питания, но и собственное производство — пышные булочки и пирожки.