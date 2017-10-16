Коллаборативный робот-манипулятор разработан в Беларуси

Искусственный интеллект активно внедряется в нашу жизнь. Исследователи прогнозируют: в ближайшее дестилетие роботы будут трудиться на предприятиях в качестве полноправных сотрудников.

В Беларуси разработка «умных машин» тоже ведётся. Наши специалисты первые, на постсоветском пространстве, уже смогли создать коллаборативный робот-манипулятор.

Этот робот, который чем-то напоминает человеческую руку, с лёгкостью захыватывает объекты и передвигает их. Ему под силу любые повторяющиеся действия. А это значит, что такое чудо-устройство может, к примеру, подымать и перекладывать грузы. Поэтому его планируют использовать для оптимизации производства.

Коллаборативным роботом-манипулятором управляют с планшета или со смартфона. Причём перенастроить действие «умной машины» можно буквально за несколько минут.