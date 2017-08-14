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Спортивно-оздоровительный лагерь «Галактика» собрал под Раковом детей из России, Украины, Германии и Беларуси

14 августа 2017 14:24
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Новости Беларуси. В Воложинский район приехали гости из России, Украины и Германии. В спортивно-оздоровительном лагере «Галактика» под Раковом началась международная смена, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Спортивно-оздоровительный лагерь «Галактика» собрал под Раковом детей из России, Украины, Германии и Беларуси-1

Дети ежедневно занимаются различными видами спорта на свежем воздухе, а еще берут мастер-класс в знаменитых спортсменов, которые помогают подросткам в подготовке.

# общество # Детские лагеря в Беларуси

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