Новости Беларуси. Четыре тома иллюстрированной истории Беларуси увидят свет в 2017 году. Издатели отмечают, что в стране все большей популярностью пользуется энциклопедическая литература, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Об этом говорят объемы продаж.
Все чаще выбирают читатели книги на белорусском языке. Среди них серия «Асветнiкi Беларусi», «Францыск Скарына – чалавек свету», а также трилогия о белорусском первопечатнике для детей. Эти издания уже успели завоевать сразу несколько наград на международных книжных выставках.
Владимир Андриевич, директор унитарного предприятия «Издательство «Белорусская энциклопедия имени Петруся Бровки»:
Целое поколение родилось в суверенной Беларуси, которое хочет знать историю своей Беларуси. Если ранее где-то 30% изданной энциклопедической литературы продавалось в течение года, то уже в этом году мы эту пирамиду по нарастающей подняли до 90%. Вся литература, которая выпускалась в 2017 году, за полгода на 90% продана.
Издательства на этом не останавливаются. Уже в 2017 году увидят свет энциклопедии, посвященные Франциску Скорине, Янке Купале и Якубу Коласу.