«Целое поколение родилось в суверенной Беларуси, которое хочет знать историю своей Беларуси»

Новости Беларуси. Четыре тома иллюстрированной истории Беларуси увидят свет в 2017 году. Издатели отмечают, что в стране все большей популярностью пользуется энциклопедическая литература, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Об этом говорят объемы продаж.

Все чаще выбирают читатели книги на белорусском языке. Среди них серия «Асветнiкi Беларусi», «Францыск Скарына – чалавек свету», а также трилогия о белорусском первопечатнике для детей. Эти издания уже успели завоевать сразу несколько наград на международных книжных выставках.