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Спортивная площадка с теннисным кортом открылась после капремонта в Центральном районе столицы

13 октября 2020 14:50
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Новости Беларуси. Спортивная площадка с теннисным кортом открылась после капремонта в Центральном районе, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Появилась она еще около 30 лет назад. Все это время площадку поддерживали в технически исправном состоянии и только недавно ее полностью модернизировали.

Спортивная площадка с теннисным кортом открылась после капремонта в Центральном районе столицы-1

Всего за четыре месяца уличный объект обрел новый вид. Было заменено покрытие, установлены современные фонари, а также новые скамейки с навесами.

Спортивная площадка с теннисным кортом открылась после капремонта в Центральном районе столицы-4

Валентин Боровок, главный специалист Администрации Центрального района:
Полностью заменено покрытие на данной площадке, которая представляет собой полноразмерный теннисный корт, в том числе и для парной игры, есть и баскетбольная площадка. Нанесена соответствующая разметка, установлено хорошее современное оцинкованное ограждение.

Спортивная площадка с теннисным кортом открылась после капремонта в Центральном районе столицы-7

Спортивная площадка с теннисным кортом открылась после капремонта в Центральном районе столицы-9

Максим Глинский, директор ГУ «Центральный ФОЦ»:
Эта площадка в открытом доступе для всех категорий граждан, для жителей всего города Минска. Да и гости нашей столицы могут с пользой для тела и здоровья заниматься там до 20.00 каждый день.

Спортивная площадка с теннисным кортом открылась после капремонта в Центральном районе столицы-12

К слову, за чистотой и порядком будут следить работники ЖЭУ № 4. Отметим, в Центральном районе находится еще около 25 таких спортплощадок. Работа по благоустройству ведется планово, каждый год модернизируют по два объекта.

# Государственная политика в области спорта # общество # Валентин Боровок # Максим Глинский # Фотофакт

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