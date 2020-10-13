Спортивная площадка с теннисным кортом открылась после капремонта в Центральном районе столицы
Новости Беларуси. Спортивная площадка с теннисным кортом открылась после капремонта в Центральном районе, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Появилась она еще около 30 лет назад. Все это время площадку поддерживали в технически исправном состоянии и только недавно ее полностью модернизировали.
Всего за четыре месяца уличный объект обрел новый вид. Было заменено покрытие, установлены современные фонари, а также новые скамейки с навесами.
Валентин Боровок, главный специалист Администрации Центрального района:
Полностью заменено покрытие на данной площадке, которая представляет собой полноразмерный теннисный корт, в том числе и для парной игры, есть и баскетбольная площадка. Нанесена соответствующая разметка, установлено хорошее современное оцинкованное ограждение.
Максим Глинский, директор ГУ «Центральный ФОЦ»:
Эта площадка в открытом доступе для всех категорий граждан, для жителей всего города Минска. Да и гости нашей столицы могут с пользой для тела и здоровья заниматься там до 20.00 каждый день.
К слову, за чистотой и порядком будут следить работники ЖЭУ № 4. Отметим, в Центральном районе находится еще около 25 таких спортплощадок. Работа по благоустройству ведется планово, каждый год модернизируют по два объекта.