Спортивная площадка с теннисным кортом открылась после капремонта в Центральном районе столицы

Новости Беларуси. Спортивная площадка с теннисным кортом открылась после капремонта в Центральном районе, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Появилась она еще около 30 лет назад. Все это время площадку поддерживали в технически исправном состоянии и только недавно ее полностью модернизировали.

Всего за четыре месяца уличный объект обрел новый вид. Было заменено покрытие, установлены современные фонари, а также новые скамейки с навесами.

Валентин Боровок, главный специалист Администрации Центрального района:

Полностью заменено покрытие на данной площадке, которая представляет собой полноразмерный теннисный корт, в том числе и для парной игры, есть и баскетбольная площадка. Нанесена соответствующая разметка, установлено хорошее современное оцинкованное ограждение.

Максим Глинский, директор ГУ «Центральный ФОЦ»:

Эта площадка в открытом доступе для всех категорий граждан, для жителей всего города Минска. Да и гости нашей столицы могут с пользой для тела и здоровья заниматься там до 20.00 каждый день.