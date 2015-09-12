Новости по тегу #Александр Гордон

Не будь Лукашенко – без него не было бы Беларуси, никакой не было. Ни этой, ни другой. Не было бы и все. Ее бы либо Украина сожрала, либо Польша, либо Россия под шумок. А то, что он не просто себя поставил, а то, что он еще сделал страну не просто буфером между Россией и громадной Европой – конечно, роль личности в истории. Тот, кто начинал как директор совхоза, он закончил все-таки как политический деятель XX века, один из самых выдающихся. Даже, может, начала XXI.
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