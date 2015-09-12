Прямой эфир

Новости по тегу #Александр Гордон

«Спокойно, чисто, красиво, супер!» Что думают о Минске иностранцы и почему их тянет в белорусскую столицу
12 сентября 2015 17:08

«Спокойно, чисто, красиво, супер!» Что думают о Минске иностранцы и почему их тянет в белорусскую столицу

Российский режиссер, актер, телеведущий Александр Гордон: Не будь Лукашенко – без него не было бы никакой Беларуси. Ни этой, ни другой
03 сентября 2015 06:21

Российский режиссер, актер, телеведущий Александр Гордон: Не будь Лукашенко – без него не было бы никакой Беларуси. Ни этой, ни другой