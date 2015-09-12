Прямой эфир

12 сентября Минск отмечает 948 год с момента первого упоминания в «Повести временных лет»

12 сентября 2015 17:06
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Праздник как всегда продолжится до позднего вечера и обещает быть ярким, как и этот осенний  день. Развлекательную программу  завершит красочный фейерверк у стелы «Минск - город герой». Здесь же и начались сегодня торжества.  Возложение цветов и венков от руководства города и минчан к  обелиску. В память о тех, кто сделал нашу жизнь мирной и благодаря кому  белорусская столица стала по-настоящему любимой в жизни миллионов  — звучали слова признательности.

Город поздравляют не только минчане. Рядом с ними сегодня и многочисленные гости столицы. Среди приглашенных - мэр Тбилиси. Столицы Грузии и Беларуси накануне сделали новый шаг навстречу  дружбе.

Центральной площадкой празднований сегодня по традиции стал проспект Победителей. У Дворца спорта в эти минуты завершается гала-концерт фестиваля национальных культур. После сцену займут «Звёзды столицы».

Под звуки музыки проходит выставка-ярмарка мастеров народного творчества. Не будем забывать, что торговля в своё время и положила начало зарождению города на этом месте, где Немига впадает в Свислочь.

Всего сегодня более 60 площадок в распоряжении тех, кто решил весело отпраздновать  День рождения главного города любимой страны.

Помимо огромного числа мероприятий,  проходящих в этот день в городе, есть одно, на котором, как нам кажется, нужно остановиться более подробно.  Это церемония вручения наград Минчанин года. В эти минуты в зале Большого театра оперы и балета звучат имена счастливых обладателей почетного статуса. Ольга Власовец на прямой связи с нашей студией.

Поздравить белорусскую столицу с Днем рождения сегодня вышли тысячи горожан и гостей Минска. Праздник растянулся на весь день и охватил все районы города. Наш корреспондент Элеонора Лутович собрала этот праздничный калейдоскоп  в одну картину.

Праздник города в Минске продолжается. Ярким и красочный завершением этого дня станет конечно же музыкально-пиротехническое фейерверк-шоу. В десять вечера у стелы "Минск - город-герой" огненные струи взлетят на высоту в 400 метров.

 

# общество # Андрей Шорец # День города в Минске-2015

Другие новости рубрики

Все новости
День города в Минске – 2015: История праздника, традиции и специальные мероприятия
12 сентября 2015 16:35

День города в Минске – 2015: История праздника, традиции и специальные мероприятия

Рекорд Гиннеса в Минске: на Октябрьской площади белорусский флаг размером 45 на 90 метров удерживали 300 человек
12 сентября 2015 13:55

Рекорд Гиннеса в Минске: на Октябрьской площади белорусский флаг размером 45 на 90 метров удерживали 300 человек

Минчане года Людмила Казаченок и Павел Черноглаз – о своей профессии и столице
12 сентября 2015 11:49

Минчане года Людмила Казаченок и Павел Черноглаз – о своей профессии и столице