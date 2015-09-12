12 сентября Минск отмечает 948 год с момента первого упоминания в «Повести временных лет»

Праздник как всегда продолжится до позднего вечера и обещает быть ярким, как и этот осенний день. Развлекательную программу завершит красочный фейерверк у стелы «Минск - город герой». Здесь же и начались сегодня торжества. Возложение цветов и венков от руководства города и минчан к обелиску. В память о тех, кто сделал нашу жизнь мирной и благодаря кому белорусская столица стала по-настоящему любимой в жизни миллионов — звучали слова признательности.

Город поздравляют не только минчане. Рядом с ними сегодня и многочисленные гости столицы. Среди приглашенных - мэр Тбилиси. Столицы Грузии и Беларуси накануне сделали новый шаг навстречу дружбе.

Центральной площадкой празднований сегодня по традиции стал проспект Победителей. У Дворца спорта в эти минуты завершается гала-концерт фестиваля национальных культур. После сцену займут «Звёзды столицы».

Под звуки музыки проходит выставка-ярмарка мастеров народного творчества. Не будем забывать, что торговля в своё время и положила начало зарождению города на этом месте, где Немига впадает в Свислочь.

Всего сегодня более 60 площадок в распоряжении тех, кто решил весело отпраздновать День рождения главного города любимой страны.

Помимо огромного числа мероприятий, проходящих в этот день в городе, есть одно, на котором, как нам кажется, нужно остановиться более подробно. Это церемония вручения наград Минчанин года. В эти минуты в зале Большого театра оперы и балета звучат имена счастливых обладателей почетного статуса. Ольга Власовец на прямой связи с нашей студией.

Поздравить белорусскую столицу с Днем рождения сегодня вышли тысячи горожан и гостей Минска. Праздник растянулся на весь день и охватил все районы города. Наш корреспондент Элеонора Лутович собрала этот праздничный калейдоскоп в одну картину.

Праздник города в Минске продолжается. Ярким и красочный завершением этого дня станет конечно же музыкально-пиротехническое фейерверк-шоу. В десять вечера у стелы "Минск - город-герой" огненные струи взлетят на высоту в 400 метров.