День города в Минске – 2015: История праздника, традиции и специальные мероприятия

Новости Беларуси. Столица празднует очередной день рождения. И весь этот выпуск программы «Большой город» на СТВ посвящен этому замечательному событию. Как водится, оно не обходится без гостей и подарков. Какие Минск подготовил горожанам, об этом расскажет заместитель начальника управления культуры Мингорисполкома Сергей Медведев.

Несмотря на внушительный возраст – «по паспорту» Минску 948 лет – выглядит столица с каждым годом только моложе. В чем секрет молодости Минска? Когда и как зародилась идея проведения Дня города? Какими достижениями столицы отмечен этот период? Ответы на все вопросы по теме вы найдете в этом выпуске!

Программа «Большой город» на СТВ еще раз поздравляет всех минчан с праздником. Желаем Вам успехов во всем и мира в Ваших семьях!