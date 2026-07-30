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В Беларуси продолжается прием заявлений на единовременную матпомощь многодетным семьям

30 июля 2026 06:17
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В Беларуси продолжается прием заявлений на единовременную материальную помощь многодетным семьям – выплата положена на каждого школьника в семьях, где воспитывается трое и более несовершеннолетних детей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Беларуси продолжается прием заявлений на единовременную матпомощь многодетным семьям-2

В Узденском районе помощь получат 810 школьников – общая сумма выплат составит около 130 тысяч рублей. Для получения средств нужно подать заявление в территориальный центр социального обслуживания населения по месту жительства, предоставив необходимый пакет документов. На данный момент заявления подали около 70 % семей. Выплаты будут производиться в течение августа.

В Беларуси продолжается прием заявлений на единовременную матпомощь многодетным семьям-4

Наталья Соколовская, заведующая отделением ТЦСОН Узденского района:
Существует и ряд других видов помощи. Это государственная адресная социальная помощь. Ее могут получить малобеспеченные семьи, в том числе и многодетные. Размер выплат определяется районными комиссиями, в каждом случае индивидуально, исходя из доходов семьи.

Кроме того, в районе стартовала благотворительная акция «Школьный портфель добра». Ее цель – собрать канцелярские принадлежности и средства гигиены для малообеспеченных семей и семей, воспитывающих детей-инвалидов.

# Государственная социальная политика

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