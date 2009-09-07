СПИДу нарисовали лицо Адольфа Гитлера

«СПИД - массовый убийца» - такими словами оканчивается видеоролик социальной рекламы, который оказался мишенью критики со стороны благотворительных организацией, занимающихся проблемой ВИЧ.

Их недовольство вызвало то обстоятельство, что персонаж ролика - человек, очень похожий на Адольфа Гитлера. На видео он занимается сексом.

Кампания разворачивается в преддверии Всемирного дня борьбы со СПИДом, который пройдет в декабре. Ее устроители напечатали также китчевые плакаты, на которых сексом с обнаженными женщинами занимаются Иосиф Сталин и Саддам Хусейн.

Немецкая организация Regenbogen e.V, выступившая заказчиком этой серии социальной рекламы, указывает: СПИД уже унес во всем мире 30 миллионов жизней, и идея состояла в том, чтобы связать ВИЧ с представлением о массовом убийстве. Однако другие организации указывают: люди, которые увидят этот видеоролик, могут связать с имиджем Гитлера не саму болезнь, а людей, которые от нее страдают.

В частности, руководство британского благотворительного фонда Терренса Хиггинса считает, что кампания может оказаться бесчувственной по отношению к носителям ВИЧ, которые и без того зачастую страдают от несправедливого к себе отношения со стороны окружающих.

В гамбургском рекламном агентстве Das Comitee, снявшем противоречивый видеоролик, говорят, что он призван шокировать тех, кто небрежно относится к необходимости пользоваться презервативами, сообщает ВВС.