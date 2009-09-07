Ходорковский собирается сидеть пожизненно

Бывший владелец компании «ЮКОС» Михаил Ходорковский, которого обвиняют в хищении и легализации доходов, полученных преступным путем, заявил в интервью немецкому изданию Focus, что скорее всего проведет остаток жизни в тюрьме.

По мнению осужденного бизнесмена, по итогам второго судебного процесса, он будет приговорен к пожизненному заключению.

Ходорковский подчеркнул, что не надеется на справедливое судебное разбирательство, поскольку его заключение выгодно руководству страны. Экс-глава «ЮКОСа», который давал интервью в присутствии своего адвоката, заявил, что дело против него инициировано силовыми структурами, с которыми связан премьер-министр России Владимир Путин. В беседе с мюнхенским изданием предприниматель раскритиковал существующую правовую систему РФ, подчеркнув, что суды в стране еще долго не станут независимыми, пишет Lenta.ru.