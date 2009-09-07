Сформирована белорусская команда на World Cyber Games 2009

Команда из семи геймеров представит Беларусь на Всемирных компьютерных играх.

Национальный отборочный тур участников на WCG прошел в ТЦ «Столица» в Минске 5-6 сентября. Соревнования затянулись, и результаты стали известны только поздно вечером в воскресенье.

В компьютерной игре Counter-Strike за честь Беларуси выступит известная в мире геймеров команда SnG (5 человек), в индивидуальных соревнованиях по игре Warcraft - молодой игрок с ником Хelsing, а в виртуальном футболе (Fifa) нашу страну будет защищать известный геймер с ником Mel.

В этом году столица компьютерной олимпиады Китай соберет лучших игроков из 70 стран мира, сообщает БЕЛТА.