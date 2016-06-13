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Как проходит влажная уборка в городе и зачем мыть асфальт в дождь?

13 июня 2016 08:56
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Этим утром отправляемся наводить «марафет» на столичных улицах вместе с дорожниками. Все тонкости этого непростого дела узнаем вместе.

Мойка проезжей части, мостов, путепроводов в столице проходит ночью при малой интенсивности движения автотранспорта. С 9 вечера и до 7 утра колонны комбинированных дорожных машин наводят чистоту на центральных улицах и в спальных районах. Это универсальные ЗИЛы и МАЗы, которые в холода убирают снег, а летом снабжают поливочным оборудованием.

Если температура воздуха подымается выше 25 градусов, то дорожное покрытие «приводят в чувства» и днём в целях обеспечения и создания микроклимата. Влажная уборка дороги предписана регулярно.

Уборка улиц – процедура не только физически сложная,  но ещё и весьма затратная.

Минск славится свое красотой и поддерживать красоту города – важно.

Многие удивляются: зачем асфальт мыть в дождь? Дело в том, что во время осадков песок, листья, пятна от машинного масла, ветки – всё выносится на середину проезжей части, и их нужно обязательно убирать.

# общество # Улицы Минска # Фотофакт # Анастасия Макеева # Олег Размовка

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