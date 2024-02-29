Специалисты Столбцовских электрических сетей проводят рейды по выявлению фактов незаконного потребления электроэнергии

За попытку незаконно «сэкономить» придется заплатить штраф в размере от 10 до 50 базовых. Это от 400 до 2 тысяч рублей. Специалисты Столбцовских электрических сетей РУП «Минскэнерго» ведут контроль потребления электричества, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

За 2023 год было выявлено 37 фактов нарушения договорных обязательств электроснабжения потребителей, выявить которые помогли специальные измерительные приборы. Поэтому уйти от ответственности при помощи скрытых манипуляций нарушителям не представляется возможным. Любое незаконное воздействие или вмешательство в работу средств расчетного учета не останется незамеченным.

Виктор Прокопович, начальник Столбцовского РЭС филиала «Столбцовские электрические сети» РУП «Минскэнерго»:

В филиале «Столбцовские электрические сети» РУП «Минскэнерго» проводится целенаправленная работа по выявлению и пресечению хищений электрической энергии, организация и методы которой постоянно совершенствуются. Напоминаем, что установление факта использования электрической энергии с нарушением действующих правил электроснабжения, выраженного в безучетном потреблении электрической энергии, вмешательство в работу прибора учета, подключение до прибора учета, а также срыв пломб, приводит нарушителя к внушительным штрафным санкциям.