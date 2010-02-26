Специалисты МЧС Беларуси показательно выступили перед послами 30 государств

Главная цель мероприятия — повысить привлекательность Беларуси за пределами нашей страны в плане образования и переподготовки спасателей.

В считанные минуты гостям продемонстрировали экстренное тушение пожара, ликвидацию последствий взрыва, эвакуацию и работу с химически активным веществом.

К слову, раньше у нас уже повышали квалификацию представители Литвы, Монголии, Ирана, Латвии, России и Казахстана. Возможно, в будущем этот список пополнится.

Дитрих Дрейер, советник Посольства Швейцарии в Беларуси:

Бесспорно, что показанные нам мероприятия МЧС спланированы очень хорошо.

Энвер Бариев, министр по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь:

Представители Посольств различных стран высказали намерение к сотрудничеству в подготовке спасателей в рамках наших ВУЗов и Института повышения квалификации.