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Специалисты МЧС Беларуси показательно выступили перед послами 30 государств

26 февраля 2010 21:00
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Главная цель мероприятия — повысить привлекательность Беларуси за пределами нашей страны в плане образования и переподготовки спасателей.

В считанные минуты гостям продемонстрировали экстренное тушение пожара, ликвидацию последствий взрыва, эвакуацию и работу с химически активным веществом.

К слову, раньше у нас уже повышали квалификацию представители Литвы, Монголии, Ирана, Латвии, России и Казахстана. Возможно, в будущем этот список пополнится.

Дитрих Дрейер, советник Посольства Швейцарии в Беларуси:
Бесспорно, что показанные нам мероприятия МЧС спланированы очень хорошо.

Энвер Бариев, министр по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь:
Представители Посольств различных стран высказали намерение к сотрудничеству в подготовке спасателей в рамках наших ВУЗов и Института повышения квалификации.

# общество

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