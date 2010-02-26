Специалисты МЧС Беларуси показательно выступили перед послами 30 государств

В считанные минуты гостям продемонстрировали экстренное тушение пожара, ликвидацию последствий взрыва, эвакуацию и работу с химически активным веществом.
К слову, раньше у нас уже повышали квалификацию представители Литвы, Монголии, Ирана, Латвии, России и Казахстана. Возможно, в будущем этот список пополнится.
Дитрих Дрейер, советник Посольства Швейцарии в Беларуси:
Бесспорно, что показанные нам мероприятия МЧС спланированы очень хорошо.
Энвер Бариев, министр по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь:
Представители Посольств различных стран высказали намерение к сотрудничеству в подготовке спасателей в рамках наших ВУЗов и Института повышения квалификации.