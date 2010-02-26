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Гала-концерт международного фестиваля творчества детей с ограниченными возможностями в Минске

26 февраля 2010 19:46
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Гала-концерт проходит во Дворце Республики.

На трехдневный форум «Крылы дзяцінства» приехали около ста ребят из России, Украины, Литвы и Латвии. Интернациональная команда не только готовилась к выступлениям — ребята знакомились друг с другом, а также брали мастер-классы у звезд белорусской эстрады.

Дарья Кульш, лауреат фестиваля «Крылы дзяцінства»:
Танцы для меня — это жизнь, это позитив. Без танцев было бы очень скучно жить.

Виталий Любота, художественный руководитель театра «Паросткі» (Украина):
Когда они выходят на сцену, люди видят, что это не инвалид, а артист. Творчество не может быть инвалидным или не инвалидным. Это творчество или не творчество.

# общество # Культура

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