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Антониус Брук, представитель ООН в Беларуси: В Беларуси активно реализуются конвенции ООН по защите прав национальных меньшинств

26 февраля 2010 20:22
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В Беларуси проведена большая работа по реализации конвенций ООН по правам национальных меньшинств.

Также он отметил, что Беларусь предпринимает много усилий, чтобы у всех жителей страны были равные права.

Антониус Брук, представитель ООН в Республике Беларусь:
В Беларуси сделано много. Проводится обширная работа по реализации различных конвенций ООН, которые предусматривают равные права национальных меньшинств. Беларусь является участником ряда международных соглашений.

Каждая группа этнических меньшинств должна получать равные права в той или иной стране. Нельзя выделять польское меньшинство как нечто обособленное. Правительство несет ответственность за реализацию прав всех меньшинств.

# общество

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