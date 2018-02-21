Специалисты хорошо оценивают реализацию ядерной энергетической программы в Беларуси. Репортаж СТВ о БелАЭС из Островецкого района

Новости Беларуси. Белорусская АЭС будет сдана в эксплуатацию в срок, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Об этом сегодня, 21 февраля, сообщил министр энергетики.

Напомним, первый энергоблока станции должны ввести в эксплуатацию в конце 2019 года. Второй – в июле 2020. Эксклюзивные кадры: как строят БелАЭС

Только начинает биться. Здание первого энергоблока по ощущениям напоминает сердце всей Белорусской АЭС. Над его строительством сейчас работают 6 тысяч человек. А штат станции почти укомплектован.

Сергей Горин, заместитель начальника реакторного цеха РУП «Беларусская АЭС»:

Мы взяли часть персонала с опытом работы на украинских, российских станциях. Большую часть мы готовим своего персонала, то есть мы берем выпускников ВУЗов. Я доволен выпускниками БГУ, потому что видно, что ребятам интересно, они хотят учиться, расти над собой. Для них это тоже престижно – это первые атомщики будут.

Дмитрий Боярович, СТВ:

Ровно через год здесь состоится физический пуск первого реактора. Это означает, что он начнет работать в максимально приближенном к реальному режиме. В течение шести месяцев его работу будут испытывать. После чего – в конце 2019 года – он начнет производить первую энергию.

В марте ко всем системам БелАЭС подключат напряжение. Известно и время доставки топлива. Его станция получит в ноябре. Количества хватит, чтобы запустить атомный реактор дважды.

Михаил Филимонов, генеральный директор РУП «Белорусская АЭС»:

Топливо должно придти в ноябре. Оно с пункта перегрузки поступит в хранилище свежего топлива. В феврале оно пойдет в загрузку непосредственно в реактор.

В марте здесь ждут Еврокомиссию. 22 специалиста (в том числе и представители МАГАТЭ) будут наблюдать за строительством АЭС. Визит организован в ответ на отчет Беларуси о стресс-тестах. Их, кстати, станция прошла успешно. Реакторы и остальные здания комплекса в состоянии выдержать любые, даже не характерные для нашей страны катаклизмы.

Михаил Михадюк, заместитель министра энергетики Республики Беларусь:

Все специалисты, эксперты, которые приезжают с разных стран на площадку, каждый месяц здесь бывают – они ходу реализации ядерной энергетической программы у нас в стране дают хорошую оценку.

Беларусь в 2018 году полностью отказалась от импорта электроэнергии. Между прочим, впервые в независимой истории. АЭС – планируется – еще больше усилит энергетическую систему страны.

Владимир Потупчик, министр энергетики Республики Беларусь:

Мы строим общий рынок электроэнергетический, вы знаете, строим общий рынок газа. Мы создаем условия и предпосылки для того, чтобы субъекты хозяйствования Республики Беларусь могли выходить на оптовый российский рынок, как и российские производители – на белорусский рынок.