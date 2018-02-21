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Специалисты хорошо оценивают реализацию ядерной энергетической программы в Беларуси. Репортаж СТВ о БелАЭС из Островецкого района

21 февраля 2018 20:04
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Новости Беларуси. Белорусская АЭС будет сдана в эксплуатацию в срок, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Об этом сегодня, 21 февраля, сообщил министр энергетики.  

Специалисты хорошо оценивают реализацию ядерной энергетической программы в Беларуси. Репортаж СТВ о БелАЭС из Островецкого района-1

Напомним, первый энергоблока станции должны ввести в эксплуатацию в конце 2019 года. Второй – в июле 2020.  

Эксклюзивные кадры: как строят БелАЭС

Специалисты хорошо оценивают реализацию ядерной энергетической программы в Беларуси. Репортаж СТВ о БелАЭС из Островецкого района-4

Только начинает биться. Здание первого энергоблока по ощущениям напоминает сердце всей Белорусской АЭС. Над его строительством сейчас работают 6 тысяч человек. А штат станции почти укомплектован.  

Специалисты хорошо оценивают реализацию ядерной энергетической программы в Беларуси. Репортаж СТВ о БелАЭС из Островецкого района-7

Сергей Горин, заместитель начальника реакторного цеха РУП «Беларусская АЭС»:  
Мы взяли часть персонала с опытом работы на украинских, российских станциях. Большую часть мы готовим своего персонала, то есть мы берем выпускников ВУЗов.  

Я доволен выпускниками БГУ, потому что видно, что ребятам интересно, они хотят учиться, расти над собой. Для них это тоже престижно – это первые атомщики будут.  

Специалисты хорошо оценивают реализацию ядерной энергетической программы в Беларуси. Репортаж СТВ о БелАЭС из Островецкого района-10

Дмитрий Боярович, СТВ:  
Ровно через год здесь состоится физический пуск первого реактора. Это означает, что он начнет работать в максимально приближенном к реальному режиме. В течение шести месяцев его работу будут испытывать. После чего – в конце 2019 года – он начнет производить первую энергию.  

Специалисты хорошо оценивают реализацию ядерной энергетической программы в Беларуси. Репортаж СТВ о БелАЭС из Островецкого района-13

В марте ко всем системам БелАЭС подключат напряжение. Известно и время доставки топлива. Его станция получит в ноябре. Количества хватит, чтобы запустить атомный реактор дважды.  

Специалисты хорошо оценивают реализацию ядерной энергетической программы в Беларуси. Репортаж СТВ о БелАЭС из Островецкого района-16

Михаил Филимонов, генеральный директор РУП «Белорусская АЭС»:  
Топливо должно придти в ноябре. Оно с пункта перегрузки поступит в хранилище свежего топлива. В феврале оно пойдет в загрузку непосредственно в реактор.  

Специалисты хорошо оценивают реализацию ядерной энергетической программы в Беларуси. Репортаж СТВ о БелАЭС из Островецкого района-19

В марте здесь ждут Еврокомиссию. 22 специалиста (в том числе и представители МАГАТЭ) будут наблюдать за строительством АЭС. Визит организован в ответ на отчет Беларуси о стресс-тестах. Их, кстати, станция прошла успешно. Реакторы и остальные здания комплекса в состоянии выдержать любые, даже не характерные для нашей страны катаклизмы.  

Специалисты хорошо оценивают реализацию ядерной энергетической программы в Беларуси. Репортаж СТВ о БелАЭС из Островецкого района-22

Специалисты хорошо оценивают реализацию ядерной энергетической программы в Беларуси. Репортаж СТВ о БелАЭС из Островецкого района-24

Михаил Михадюк, заместитель министра энергетики Республики Беларусь:  
Все специалисты, эксперты, которые приезжают с разных стран на площадку, каждый месяц здесь бывают – они ходу реализации ядерной энергетической программы у нас в стране дают хорошую оценку.  

Специалисты хорошо оценивают реализацию ядерной энергетической программы в Беларуси. Репортаж СТВ о БелАЭС из Островецкого района-27

Специалисты хорошо оценивают реализацию ядерной энергетической программы в Беларуси. Репортаж СТВ о БелАЭС из Островецкого района-29

Беларусь в 2018 году полностью отказалась от импорта электроэнергии. Между прочим, впервые в независимой истории. АЭС – планируется – еще больше усилит энергетическую систему страны.  

Специалисты хорошо оценивают реализацию ядерной энергетической программы в Беларуси. Репортаж СТВ о БелАЭС из Островецкого района-32

Владимир Потупчик, министр энергетики Республики Беларусь:  
Мы строим общий рынок электроэнергетический, вы знаете, строим общий рынок газа. Мы создаем условия и предпосылки для того, чтобы субъекты хозяйствования Республики Беларусь могли выходить на оптовый российский рынок, как и российские производители – на белорусский рынок.  

Специалисты хорошо оценивают реализацию ядерной энергетической программы в Беларуси. Репортаж СТВ о БелАЭС из Островецкого района-35

Специалисты хорошо оценивают реализацию ядерной энергетической программы в Беларуси. Репортаж СТВ о БелАЭС из Островецкого района-37

Первый энергоблок уже построен на 65 %. Эта цифра соответствует графику. Но она могла быть большей. С 19 миллиардов российских рублей, выделенных на строительство объекта, освоено 15. Потому 2018-й (и это подчеркивал министр энергетики) станет решающим годом в деле достижения стратегической для страны цели.  

Специалисты хорошо оценивают реализацию ядерной энергетической программы в Беларуси. Репортаж СТВ о БелАЭС из Островецкого района-40

# общество # АЭС в Беларуси # Михаил Михадюк # Фотофакт # Михаил Филимонов # Дмитрий Боярович # Владимир Потупчик

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