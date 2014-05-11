Спасибо за Победу! Истории тех, кто сражался за Победу в Великой Отечественной войне

Новости Беларуси. Спасибо мы говорим и героям нашего сюжета. Такие истории есть в каждой белорусской семье, только все чаще их рассказывают уже не те, кто видел своими глазами 70 лет назад, а их дети и внуки. Наверное, в этом наша сила. 9 мая глазами настоящих героев.

— Все мы обязаны жизнью и свободой.

— Это боль это память, мне думается, на генетическом уровне.

— Для меня 9 мая это очень личный праздник.

Анастасия Дехтяр, СТВ:

У каждого из нас есть свои истории: семейные, фамильные, которые дороже любого наследства, которое, несомненно, пополняет знания, полученные из школьных параграфов. Этот день уже 69 лет становится настоящим днем благодарения.

Главный кардиохирург Беларуси Юрий Островский родился через 7 лет после войны. Сотни сложнейших операций на сердце, но через свое он пропускает боль тех страшных событий 41-45, которые не прошли мимо и его семьи. Ведь по большому счету, его кабинета, уставленного наградами, да, впрочем, и его любимой работы — спасать чужие сердца, могло бы просто не быть.

Юрий Островский, главный внештатный кардиохирург Министерства здравоохранения Республики Беларусь:

Моя мать жила в то время в Борисове, немцы оказались там на 6 сутки после войны. Бабушка с молодыми моей матерью и двумя дядьями была в оккупированном Борисове. Вся семья ушла в Бегомльско-борисовскую партизанскую зону. Это бригада известного дяди Коли. Мои дяди оба в разной степени поучаствовали в партизанской борьбе. Правда, один (тот, кто был помладше) был ординатором у партизанского врача. А более старший, Владимир, был в разведке партизанской. Перед операцией «Багратион» началась блокада партизанских зон, и старший погиб, возвращаясь с разведки — подорвался на мине. Отец прошел Асвенцим и Бухенваль. Родители погибли в Асвенциме. Он рассказывал, как лагерь освободили, он уже достиг призывного возраста, и он еще месяц прослужил в действующей армии. Есть письмо, где написал брату старшему, который был тоже в армии. Написал по-белорусски: «Братка я адпомсциу за усе».

Видео на память. Тесть Юрия Петровича даже попал в объектив немецкой камеры. Это было в агонии мая, когда умирал Третий рейх. Несколько секунд. Вот он, советский офицер в дверях зала, где подписывали акт о безоговорочной капитуляции Германии. Юрий Петрович, говорит, подрастут внуки, их, кстати, четверо: старшему 6 лет, а младший еще младенец, обязательно покажет их героического прадеда, навестят и могилу под Бегомлем его дядьки партизанского разведчика.

Отец Федор Повный после того, как был рукоположен в сан священника, стал задумываться о Великой Отечественной не только как о историческом, жутком событии, о победе в реальном физическом понимании, стал задумываться о ее священном смысле. Ведь коварные годы фашистского зверства унесли смелые жизни и его близких родственников.

Федор Повный, протоиерей, настоятель Всехсвятского прихода в Минске:

Мой дядюшка, по линии мамы, который был участником Курской дуги.

Когда он подъехал на танке прямо к дому, он побежал не к своей родной матери, а к моей бабушке. С благодарностью, что он остался жив. Потому что она его благословила крестик. Он ей говорит: вокруг все лежат, осколки об меня ударяются и отлетают, и я живой — даже не раненый.

Тетя с дядей родные, они не дожили до Победы, были сожжены в Тростенце за три дня до освобождения Минска от немецко-фашистских захватчиков. .

Ведущая телеканала СТВ Юлия Александрова едва ли помнит своего деда. Полковника не стало, когда ей было всего три года. Но в наследство остались фотографии, погоны и, конечно же, слава.

Юлия Александрова, ведущая СТВ:

Война застала его в возрасте 16 лет. Это еще не призывной возраст, Он тогда учился играть на трубе, и он решил пойти в тыл для того, чтобы поддерживать боевой дух красной армии.

Может, известная с детства песня про маленького трубача как раз написана про него?!

Юлия Александрова:

Он ездил по госпиталям, на заводы для того, чтобы объединить людей, показать, что они могут заслужить победу, устоять.

Волна воспоминаний нахлынула.

Алексей Юнаш, телеоператор СТВ:

Буквально недавно одна из таких военных историй дошла до меня от моей бабушки. Она была еще маленькая в то время. Она помнит, как в деревню, где они жили, вошли немцы. Всех повели к трассе, где была вырыта яма, на расстрел. Уже их подвели к самой яме, оставались считанные секунды до выстрела, как возле леса показалась сигнальная ракета зеленая. Видимо, партизаны знали о том, что идут немцы и поджидали их. Немцы, увидев ракету, испугались, кинули жителей и начали убегать.

Анастасия Дехтяр, СТВ:

К сожалению, у многих родные свидетели уже остались только в вечной памяти, но пока жив хотя бы один ветеран мы просто обязаны говорить «спасибо, деду, за победу!». Сегодня скорее мы скажем «спасибо, бабуля»! А в руках, как в том далеком 45, у нас тот самый фронтовой букетик.

Валентина Павловна, несмотря на то, что это ее 90 весна, кокетливо встречает гостей. В день Победы к ней приходят ее близкие друзья, но всех их она называет внуками. Родные — далеко. Но в этот день обязательно их соединяют телефонные провода.

Валентина Чудаева, ветеран Великой Отечественной войны:

Я в той страшной войне видела вас, что подрастет золотое поколение с золотыми сердцами, с добрыми глазами, придут ко мне в дом, если я останусь живая.

В день Победы к ней приходят ее близкие, друзья, но всех она называет внуками. Родные далеко, но в этот день обязательно их соединяют телефонные провода.

Зенитчица Валентина была командиром расчета артиллерийского полка. О судьбе Чудаевой можно написать не одну книгу и снять сериал. Однако, гвардии сержант и сейчас в строю, причем, приказы раздает налево и направо.

Валентина Чудаева, ветеран Великой Отечественной войны:

Те девчонки, которые на дороге войны я хоронила, не дожили и до 20. Наверное, в те годы они сказали: ну что, командир орудия, живи для того, чтобы встретиться с молодежью и рассказать, что такое война.