Спасибо, IKEA. За что белорусские предприятия благодарны шведскому бренду?

Есть условия, чтобы и белорусские мебельщики пустили корни на освободившихся бизнес-делянках в России. Соседнюю страну покидают западные компании по производству мебели, в том числе мировые бренды. А для нас это новые финансовые возможности с миллионными перспективами, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Ставку на вершину пирамиды – мебель – сделали и в Ивацевичах. Древесно-стружечные плиты, производимые здесь еще с советских времен, давно стали визитной карточкой предприятия. Во всем мире их ценят и за высший экологичный класс, кстати, этот факт помог «Ивацевичдрев» в свое время легко пройти аудит компании IKEA. Но все же решили работать на свой бренд. Как оказалось, решение верное и своевременное. Корпусная мебель MySTAR как будто с обложки шведских каталогов, только качество не картон. Это подтверждают и цифры продаж: ежемесячный прирост минимум в два раза.

Вадим Корогода , начальник производства предприятия «Ивацевичдрев» : Наша мебель направлена на молодежь, то есть тех людей, которые постоянно находятся в движении. Они готовы сегодня жить в Бресте, завтра – в Минске. И вот именно для таких людей наша мебель и предназначена. То есть ты купил ее, сделал, поставил. Ту, которую ты хочешь сегодня, сейчас, которая модная и тебя полностью устраивает. Ты ее поставил, она у тебя три-пять лет прослужила, и ты не боишься. Оставил, не везешь за собой и поехал в другое место. И там купил уже другую нашу новую мебель.

Белорусская мебель из массива (как корпусная, так и мягкая) премиум-класса. Дворец Независимости в Минске, Государственная дума в Москве – только начало списка довольных заказчиков. И здесь к западному уже точно не вернутся.

Юрий Афонин, депутат Государственной думы Федерального Собрания России:

С точки зрения того, что там эти связи с Западом разрываются, для нашей экономики есть хорошая возможность в сложных условиях сделать рывок, стать суверенной экономикой. Конечно, ряд отраслей требуют серьезного внимания, и в течение одного года эти проблемы не решишь. Победа в экономической войне откроет глаза Западу, что надо возвращаться в какую-то систему нормальных координат. Любая уступка, любое поражение Западом будет использована для уничтожения наших государств. Потому что и Россия, и Республика Беларусь для западного глобализма как кость в горле по достижению своих целей.

Российский рынок для белорусских мебельщиков далеко не новый, наши представительства есть в 68 регионах: от Москвы до Владивостока. Но это не значит, что на достигнутом стоит останавливаться, да и этим направлением ограничиваться. Как известно, за хорошей ценой и качеством готовы постоять. В арабских странах мебель «Сделано в Беларуси» – признак хорошего вкуса. Кстати, за 2022 год поставки выросли в 1,5 раза. Поэтому каталог предложений и отзывов у нас весьма солидный, и еще большой вопрос, кто от санкций потеряет больше.