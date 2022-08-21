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В 1990-е IKEA выпускала в Беларуси подставки для зубных щеток. Почему у бренда так и не появилось своего гипермаркета?

21 августа 2022 19:57
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Есть условия, чтобы и белорусские мебельщики пустили корни на освободившихся бизнес-делянках в России. Соседнюю страну покидают западные компании по производству мебели, в том числе мировые бренды. А для нас это новые финансовые возможности с миллионными перспективами, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.  

В 1990-е IKEA выпускала в Беларуси подставки для зубных щеток. Почему у бренда так и не появилось своего гипермаркета?-1

Уходить надо по-шведски. Игра мебельного ритейлера в «прощание с Россией» затянулась на полгода. Начало марта. Москва, Питер, Казань, Самара – тележке негде проехать. Очередь длиною в километры сменилась на многочасовой онлайн-лист ожидания. Такой масштабной распродажи в истории IKEA еще не было, но на этой неделе был пробит последний чек.

В 1990-е IKEA выпускала в Беларуси подставки для зубных щеток. Почему у бренда так и не появилось своего гипермаркета?-4

Василий Колташов, руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества:  
Положение точно такое. Мебель IKEA, по сути, делится на две категории: плохое качество – очень дешево, когда это просто картон, и хорошее качество за умеренную цену. Конечно, потребитель был недоволен этим уходом, и это порождало массу спекуляций. Например, я работник IKEA, что вам нужно, у нас закрытая распродажа, купим-продадим с наценкой и так далее. Мошенники тут развернули деятельность на гражданах, которые в последний раз хотели попасть в потребительский рай IKEA.

В 1990-е IKEA выпускала в Беларуси подставки для зубных щеток. Почему у бренда так и не появилось своего гипермаркета?-7

PR-торговля IKEA за 6 месяцев принесла компании около миллиарда долларов, но сумма вынужденной продажи производственных активов в России будет куда скромнее. На эту минуту доли в четырех заводах оценивают в 300 миллионов «зеленых», как говорится, даром – за амбаром. Там же и 17 фирменных магазинов. Что ясно точно, так это судьба 19 тысяч сотрудников: чемодан – трудовая книжка – биржа занятости.

В 1990-е IKEA выпускала в Беларуси подставки для зубных щеток. Почему у бренда так и не появилось своего гипермаркета?-10

Константин Герцев, корреспондент:
Гипермаркетов IKEA в Беларуси так и не появилось. Но история взаимоотношений нашей страны с этим скандинавским брендом началась еще в период Советской Беларуси. Тогда, в 1990 году, в колхозе «Вертилишки» Гродненского района стали выпускать деревянные держатели для туалетной бумаги и подставки для зубных щеток. В 1992 году уже первые партии лидской мебели отправились в Швецию, Германию и Австрию. В новом тысячелетии в Беларуси зарегистрировалась компания «ИКЕА-трейдинг», которая занималась отбором товара и организацией поставок. В 2012 году сразу две литовские компании пришли в Могилев с целью организовать деревообрабатывающее производство. В дальнейшем они большую часть своей продукции сбывали для бренда IKEA. В этом году с введением европейских санкций в белорусской главе истории компании IKEA поставлена точка.

В 1990-е IKEA выпускала в Беларуси подставки для зубных щеток. Почему у бренда так и не появилось своего гипермаркета?-13

Санкционный удар по отечественной деревообрабатывающей промышленности нокаутом уже точно не назовешь. Нивелировать последствия смогли благодаря сбалансированной структуре поставок. На каждое из трех основных направлений (внутренний рынок, Восток и Запад) приходилось по трети от объемов выпускаемой продукции. Поэтому в кратчайшие сроки европейскую долю легко перенаправили туда, где нас ждут. Свято место пусто не бывает, спасибо, IKEA. За пять месяцев экспорт в Россию увеличен в 1,5 раза. Как итог –  наша доля на рынке страны-соседки близится к 40 %.

В 1990-е IKEA выпускала в Беларуси подставки для зубных щеток. Почему у бренда так и не появилось своего гипермаркета?-16

Ружена Новицкая, официальный представитель концерна «Беллесбумпром»:
Если посмотреть на деревообрабатывающую промышленность в виде пирамиды, то в ее основании лежит сырье, древесина. Дальше – древесные плиты или мебельный щит, который активно производится в нашей республике. Вершина этой пирамиды, деревообработки, это мебель. Главная цель деревообработки Беларуси – это производить как можно больше продукции глубокой переработки с высокой добавленной стоимостью. Именно такой продукцией является мебель.

Спасибо, IKEA. За что белорусские предприятия благодарны шведскому бренду?

# Мебель # общество # Константин Герцев # Василий Колташов # Фотофакт

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