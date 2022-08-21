В 1990-е IKEA выпускала в Беларуси подставки для зубных щеток. Почему у бренда так и не появилось своего гипермаркета?

Есть условия, чтобы и белорусские мебельщики пустили корни на освободившихся бизнес-делянках в России. Соседнюю страну покидают западные компании по производству мебели, в том числе мировые бренды. А для нас это новые финансовые возможности с миллионными перспективами, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Уходить надо по-шведски. Игра мебельного ритейлера в «прощание с Россией» затянулась на полгода. Начало марта. Москва, Питер, Казань, Самара – тележке негде проехать. Очередь длиною в километры сменилась на многочасовой онлайн-лист ожидания. Такой масштабной распродажи в истории IKEA еще не было, но на этой неделе был пробит последний чек.

Василий Колташов, руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества:

Положение точно такое. Мебель IKEA, по сути, делится на две категории: плохое качество – очень дешево, когда это просто картон, и хорошее качество за умеренную цену. Конечно, потребитель был недоволен этим уходом, и это порождало массу спекуляций. Например, я работник IKEA, что вам нужно, у нас закрытая распродажа, купим-продадим с наценкой и так далее. Мошенники тут развернули деятельность на гражданах, которые в последний раз хотели попасть в потребительский рай IKEA.

PR-торговля IKEA за 6 месяцев принесла компании около миллиарда долларов, но сумма вынужденной продажи производственных активов в России будет куда скромнее. На эту минуту доли в четырех заводах оценивают в 300 миллионов «зеленых», как говорится, даром – за амбаром. Там же и 17 фирменных магазинов. Что ясно точно, так это судьба 19 тысяч сотрудников: чемодан – трудовая книжка – биржа занятости.

Константин Герцев, корреспондент:

Гипермаркетов IKEA в Беларуси так и не появилось. Но история взаимоотношений нашей страны с этим скандинавским брендом началась еще в период Советской Беларуси. Тогда, в 1990 году, в колхозе «Вертилишки» Гродненского района стали выпускать деревянные держатели для туалетной бумаги и подставки для зубных щеток. В 1992 году уже первые партии лидской мебели отправились в Швецию, Германию и Австрию. В новом тысячелетии в Беларуси зарегистрировалась компания «ИКЕА-трейдинг», которая занималась отбором товара и организацией поставок. В 2012 году сразу две литовские компании пришли в Могилев с целью организовать деревообрабатывающее производство. В дальнейшем они большую часть своей продукции сбывали для бренда IKEA. В этом году с введением европейских санкций в белорусской главе истории компании IKEA поставлена точка.

Санкционный удар по отечественной деревообрабатывающей промышленности нокаутом уже точно не назовешь. Нивелировать последствия смогли благодаря сбалансированной структуре поставок. На каждое из трех основных направлений (внутренний рынок, Восток и Запад) приходилось по трети от объемов выпускаемой продукции. Поэтому в кратчайшие сроки европейскую долю легко перенаправили туда, где нас ждут. Свято место пусто не бывает, спасибо, IKEA. За пять месяцев экспорт в Россию увеличен в 1,5 раза. Как итог – наша доля на рынке страны-соседки близится к 40 %.