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Спасатели Беларуси направились в Мьянму для оказания помощи в ликвидации последствий землетрясения

30 марта 2025 07:52
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Белорусские спасатели по поручению главы государства отправились в Мьянму для оказания помощи в ликвидации последствий землетрясения. Борт Министерства обороны Беларуси вылетел с аэродрома Мачулищи минувшей ночью, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Спасатели Беларуси направились в Мьянму для оказания помощи в ликвидации последствий землетрясения-2

В зону бедствия вылетела первая часть отряда спецназначения «ЗУБР» – 33 человека, 2 кинологических расчета, 2 единицы техники. Также на борту вся необходимая экипировка и оборудование для оказания помощи людям. Сразу по прибытии нашим специалистам предстоит оборудовать лагерь и создать оптимальные условия для работы и жизни команды. В лагере обустроят медицинский пункт для оказания первой помощи заблокированным под завалами людям. Второй отряд спасателей отправится в Мьянму в начале следующей недели. Также в страну планируется отправить два борта с гуманитарной помощью.

Спасатели Беларуси направились в Мьянму для оказания помощи в ликвидации последствий землетрясения-4

Вадим Синявский, министр по чрезвычайным ситуациям Беларуси:
Отряд готов, способен выполнять поставленные задачи. Имеет практический опыт по ликвидации землетрясения в Турецкой Республике в феврале 2023 года. Поэтому уверены, что задача будет выполнена на высоком организационном уровне. Самое главное – успеть помочь тем людям, которые сегодня требуют этой помощи.

Спасатели Беларуси направились в Мьянму для оказания помощи в ликвидации последствий землетрясения-6

Андрей Лукьянович, командующий военно-воздушными силами и войсками противовоздушной обороны Вооруженных Сил Беларуси:
Опыт уже есть. По поручению главы государства мы подобную помощь уже оказывали, протягивали руку помощи. Это Сирия, Китайская Народная Республика, Турция. Поэтому выполним эту задачу. Но главное в этой непростой ситуации – это реальная помощь людям.

Координировать спасательные работы иностранных миссий, в том числе и белорусской, будет международная консультативная группа по поиску и спасению ИНСАРАГ, работающая под эгидой ООН. Для оперативной передачи информации будет организована спутниковая связь с центром управления в Минске.

# ЧП # МЧС Республики Беларусь # Беларусь-Мьянма

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