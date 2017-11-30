«Создать условия для проживания, досуга, рабочие места»: в Беларуси выбрали поселки, из которых сделают «деревни будущего»

Новости Беларуси. В Беларуси выбрали поселки, на основе которых появятся «деревни будущего». Такие населенные пункты определены в каждой области страны. Об этом сообщил 30 ноября вице-премьер Михаил Русый на совместном заседании двух палат парламента, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Разработкой концепции занимается Минстройархитектуры. К реализации пилотных проектов приступят уже в следующем году. Примером послужат агрогородки Копысь и Вертелишки. Применяя индивидуальный подход, в «деревнях будущего» создадут максимальные удобства для жизни сельчан, новые производства, при этом сохранив сельский колорит.