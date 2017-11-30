«Создать условия для проживания, досуга, рабочие места»: в Беларуси выбрали поселки, из которых сделают «деревни будущего»

Новости Беларуси. В Беларуси выбрали поселки, на основе которых появятся «деревни будущего». Такие населенные пункты определены в каждой области страны. Об этом сообщил 30 ноября вице-премьер Михаил Русый на совместном заседании двух палат парламента, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Разработкой концепции занимается Минстройархитектуры. К реализации пилотных проектов приступят уже в следующем году. Примером послужат агрогородки Копысь и Вертелишки. Применяя индивидуальный подход, в «деревнях будущего» создадут максимальные удобства для жизни сельчан, новые производства, при этом сохранив сельский колорит.
Михаил Русый, заместитель премьер-министра Республики Беларусь:
Создать условия для проживания, досуга, а самое главное – создать условия для того, чтобы были рабочие места, и люди могли заработать, а оптом реализовать себя. В Минстройархитектуры примерно наработали, как озеленить, какие должны быть здания, если это плавательный бассейн, школа, максимально это увязать в один комплекс, чтобы не каждое здание стояло, и потому думали, как его содержать. Такое количество их строить, какое количество людей.
Депутаты интересовались перспективами развития агропромышленного комплекса. Так, экспорт сельхозпродукции к 2020 году планируется увеличить до семи миллиардов долларов, ввести в следующем году около ста молочно-товарных ферм, а также приобщать сельчан к высоким технологиям.