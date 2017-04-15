Как ожидали схождения Благодатного огня в Иерусалиме

Новости Израиля. Иерусалим замер в ожидании Благодатного огня. В храме Гроба Господня и около него собираются десятки тысяч верующих в ожидании чуда. Христиане держат в руках лампады и «пасхалки» – пучки из 33 свечей, по числу лет жизни Иисуса Христа.

Схождение огня происходит один раз в год накануне Пасхи и дает верующим надежду, что бытие мира продлится.

От священнослужителя пламя быстро подхватят остальные. Затем тонким ручейком божественное пламя выплывет на улицу, а там каждый возьмет себе его частичку, чтобы увезти на родину.