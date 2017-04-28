Создали фотоуправляемые красители, разработали 15 лекарственных средств на основе производных аминокислот: куда и как двигатся белорусской науке?

Новости Беларуси. Интеллектуальный доход. В Академии наук подсчитали, что каждый вложенный в исследования рубль приносит сто прибыли. Интеллектуальная элита страны обсуждает задачи, поставленные Президентом. Как и куда развиваться белорусской науке? Об этом эксперименте во время учебы в институте Александр Муравский мог только мечтать. Ведь тогда, создать, только вдумайтесь, фотоуправяемые красители, казалось чем-то невозможным. Да и попросту не было нужного оборудования. Теперь это реально. Александр Муравский, заведующий лабораторией материалов и технологий ЖК-устройств Института химии новых материалов НАН Беларуси:

Внедрение таких материалов в производство устройств потенциально приведет к увеличению скорости интернета.

Еще одно изобретение Муравского жидкокристаллические линзы для телевизоров и мобильных телефонов. Их разработка велась более 10 лет. И, уаля, результат можно оценить наглядно.

Александр Муравский:

Вот эти материалы наши использхованы в ЖК-индикаторе, который создан в Республике Беларусь на мощности белорусского предприятия. А вот такой субстанцией заполняют капсулы, которые на первый взгляд ничем не отличаются от обычных лекарственных средств. Но после приёма этих препаратов практически не возникает побочных эффектов, ведь созданы они из аминокислот, которые не вредят здоровью. Создали препараты нового поколения здесь, в Институте физико-органической химии Академии наук. Зоя Куваева, заведующий отделом лекарственных веществ Института физико-органической химии НАН Беларуси:

Разработано около 15 лекарственных средств на основе производных аминокислот. Препараты для лечения сердечно сосудистой системы, желудочно-кишечного тракта . Сегодня в подобных разработках белорусских ученых экономическая составляющая выходит на первый план. Во время сессии в Национальной академии наук подсчитали, что каждый вложенный в исследования рубль приносит сто прибыли.

Александр Кильчевский, главный ученый секретарь Национальной академии наук Беларуси:

Внутренний рынок – это основное,