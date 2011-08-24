Современные технологии в минских школах: нетбуки вместо учебников

И физики, и лирики едины в одном: в классическом обучении нужно расставить современные акценты. Причем делать это необходимо с самого раннего возраста. Ученые доказали, что до 6 лет ребенок впитывает максимум информации.

Специалисты одного из детских садов эту теорию закрепляют на практике. Обычным компьютерным играм здесь предпочли программы по изобразительному искусству.

Людмила Янковская, заведующая ясли-садом:

Это позволяет развить их познавательные и творческие способности и вывести детей на новый уровень.

Учитель информатики рассказывает о глубине своего проекта — так называемый «умный класс». Здесь задания объясняет не учитель, а компьютер. Таким образом, ежедневно экономит 10 минут урока. Виртуальный учитель предупредит о звонке и даже похвалит, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». При условии, что задание сделано на отлично.

Нил Бикбулатов, учитель информатики гимназии №29 Минска:

Компьютер сам выключает всю аппаратуру, выключает свет. Кроме того, он мне может вскипятить мне чайник на переменке, чтобы я попил чаю.

Новыми разработками заинтересовались не только учителя, но и столичная власть. Такой телескоп стоит больше тысячи долларов, а юный изобретатель собрал его всего за 50 тысяч рублей. Председатель Мингорисполкома Николай Ладутько тут же дает поручение: пополнить техникой столичный планетарий. На другом стенде был представлен голосовой робот. Пока он выполняет простейшие команды.

Андрей Лопаренок, учащийся кружка Минского государственного Дворца детей и молодежи:

Через несколько лет мы планируем сделать робота в человеческий рост, чтобы он даже где-то заменил человека.

В трех столичных гимназиях в этом году будут обучать по-новому — с помощью нетбуков. Техника адаптирована к школьной среде: защищена от попадания влаги и выдерживает падение с небольшой высоты. В компьютере 15 образовательных программ, учебники и электронные книги. Пока такая система обучения — эксперимент. Если техника себя оправдает, она появится во многих белорусских школах.

Сергей Нехаев, начальник отдела продаж компании-производителя:

Нетбуки объединены в один компьютерный класс. И учитель может отслеживать, что делает ученик, давать ему задание через свой компьютер и проверять.

Сегодня перспективы образования обсуждали столичные педагоги. Но уже 29 августа Республиканский педагогический форум соберет учителей со всей республики.