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Талончики с символикой II Европейских игр начнут продавать в Минске

27 февраля 2019 20:26
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Новости Беларуси. Настоящие проездные сувениры. Стало известно, как изменятся талоны на общественный транспорт ко II Европейским играм, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Талончики с символикой II Европейских игр начнут продавать в Минске-1

Сам дизайн останется прежним, сбоку появится лишь логотип спортивного форума. Символикой украсят билеты на все виды наземного транспорта. Памятные талончики можно будет приобрести как в киосках, так и у водителей. Их реализация начнется уже в апреле.

Талончики с символикой II Европейских игр начнут продавать в Минске-4

Оксана Николенко, главный экономист филиала агентства «Минсктранс»:
Тираж талонов будет составлять порядка 26 миллионов штук. Их хватит на всех: как пассажиров Минска, так и гостей, и иностранцев. Одновременно будут находиться в реализации талоны, которые и сейчас продаются.

# Европейские игры # общество # Фотофакт

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