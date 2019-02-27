Талончики с символикой II Европейских игр начнут продавать в Минске

Новости Беларуси. Настоящие проездные сувениры. Стало известно, как изменятся талоны на общественный транспорт ко II Европейским играм, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Сам дизайн останется прежним, сбоку появится лишь логотип спортивного форума. Символикой украсят билеты на все виды наземного транспорта. Памятные талончики можно будет приобрести как в киосках, так и у водителей. Их реализация начнется уже в апреле.