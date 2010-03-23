Советские хиты зазвучат в новых аранжировках на фестивале «Шлягеры на все времена» в Минске

Фестиваль «Шлягеры на все времена» в этом году посвящен 65-летию освобождения Беларуси.

Молодые артисты споют около сотни песен, которые когда-то исполняли Леонид Утесов, Майя Кристалинская и другие звезды. Под занавес — композиции из кинофильмов.

Все билеты на концерты уже проданы.

По мнению маэстро Финберга, зрителей привлекает именно живой звук и профессиональное исполнение произведений.

Михаил Финберг, художественный руководитель и дирижер Национального концертного оркестра Беларуси:

Нам тоже интересна современная музыка, но я не совсем доволен ею, во-первых, из-за текстов песен и, во-вторых, потому что у них неинтересная и порой безграмотная гармония. Редко когда можно услышать достойную песню...

Этот фестиваль — напоминание, чтобы в песне звучали хорошие слова, чтобы у песен были хорошие мелодию. И я думаю, что это тот материал, к которому должны стремиться и в новой музыке.