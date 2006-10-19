"Советская Беларусь" вручает призы

19 октября в редакции газеты "Советская Белоруссия" награждали победителей розыгрыша "Билет удачи". 84 счастливчика республики получат ценные призы. Только по Минской области конверты с купонами прислали для участия в конкурсе около 4,5 тысяч читателей "СБ". И только девять человек из них получили по подарку - кто телевизор, кто мобильный телефон, а кто и ювелирное изделие. Супер-приз - газонокосилка стоимостью полтора миллиона белорусских рублей - досталась жителю Пуховичского района.