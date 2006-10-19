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Белорусская медицинская академия последипломного образования отмечает юбилей

19 октября 2006 07:44
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75-летие академия встречает обновленной. Сегодня это основное учреждением образования по всем направлениям и видам повышения квалификации и переподготовки кадров с высшим и средним медицинским и фармацевтическим образованием. В академии открылись стоматологический и педиатрический факультеты, функционирует профессорский лечебно-консультативный центр, присоединен Центр среднего медицинского и фармацевтического образования. К юбилею академии приурочена и Республиканская научно-практическая конференция, которая открылась на базе учреждения сегодня.
# общество

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