В Минске состоится Международная конференция по вопросам развития социальных наук

Она посвящена 85-летию Белгосуниверситета. Участие в форуме примут около 200 ученых и специалистов в области социологии из Беларуси, а также России, Украины, стран Балтии и Польши.Здесь будут представлены ведущие учебные заведения Беларуси - БГУ, Белорусская государственная сельхозакадемия, а также Академия управления при Президенте Республики Беларусь и Академия последипломного образования, Гродненский и Витебский медицинские университеты.