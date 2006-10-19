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В Минске состоится Международная конференция по вопросам развития социальных наук

19 октября 2006 07:23
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Она посвящена 85-летию Белгосуниверситета. Участие в форуме примут около 200 ученых и специалистов в области социологии из Беларуси, а также России, Украины, стран Балтии и Польши.Здесь будут представлены ведущие учебные заведения Беларуси - БГУ, Белорусская государственная сельхозакадемия, а также Академия управления при Президенте Республики Беларусь и Академия последипломного образования, Гродненский и Витебский медицинские университеты.
# общество

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