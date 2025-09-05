Большой театр Беларуси торжественно открыл 93-й сезон

Театр готовится к гастролям, а также примет на своих подмостках талантливых гостей. Уже в октябре наши артисты выступят на сцене всемирно известного Большого театра России с оперой «Орлеанская дева».

А в декабре все минчане и гости столицы смогут насладиться оперой «Мастер и Маргарита» на музыку Сергея Слонимского в исполнении Самарского академического театра оперы и балета имени Дмитрия Шостаковича. Кроме того, поклонников вокального искусства ждут экзотические премьеры. Среди них опера «Ацис и Галатея». Постановкой отдельных спектаклей заняты мэтры мирового масштаба.