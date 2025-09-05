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Большой театр Беларуси торжественно открыл 93-й сезон

05 сентября 2025 08:07
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Большой театр Беларуси торжественно открыл новый, 93-й сезон. Яркие премьеры ждут зрителей, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Большой театр Беларуси торжественно открыл 93-й сезон-2

Театр готовится к гастролям, а также примет на своих подмостках талантливых гостей. Уже в октябре наши артисты выступят на сцене всемирно известного Большого театра России с оперой «Орлеанская дева».

А в декабре все минчане и гости столицы смогут насладиться оперой «Мастер и Маргарита» на музыку Сергея Слонимского в исполнении Самарского академического театра оперы и балета имени Дмитрия Шостаковича. Кроме того, поклонников вокального искусства ждут экзотические премьеры. Среди них опера «Ацис и Галатея». Постановкой отдельных спектаклей заняты мэтры мирового масштаба.

Большой театр Беларуси торжественно открыл 93-й сезон-4

Екатерина Дулова, генеральный директор Большого театра Беларуси:
Спектакль, который был в нашем репертуаре довольно надолго ушел, это опера Джузеппе Верди «Набукко». Мы счастливы тому, что этот спектакль нам предложил к постановке итальянский режиссер, знаменитый итальянский режиссер Джанкарло дель Монако. Приедет он работать со своими ассистентами.

Каждый спектакль в Большом проходит с полным залом. Только за прошлый год театр посетили почти 245 тысяч зрителей.

# Екатерина Дулова # Театр

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