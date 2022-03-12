«Это ко многому обязывает». Игорь Петришенко о церемонии вручения паспортов

Новости Беларуси. Получение паспорта – путевка во взрослую жизнь ответственного гражданина государства. Уже по традиции накануне Дня Конституции в рамках акции «Мы – граждане Беларуси» по всей стране проходят торжественные церемонии вручения паспортов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Игорь Петришенко, заместитель премьер-министра Беларуси:

Торжественная церемония вручения паспорта в таком возрасте, когда идет полномасштабное осознание этого действа, что ты становишься действительно гражданином нашей страны. Тебе выдается документ принадлежности к нашей замечательной стране. Это ко многому обязывает. Не только в плане того, что реализовать те или иные права, мы о правах хорошо помним, но есть и обязанности, которые прописаны в нашем Основном законе.