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«Это ко многому обязывает». Игорь Петришенко о церемонии вручения паспортов

12 марта 2022 18:32
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Новости Беларуси. Получение паспорта – путевка во взрослую жизнь ответственного гражданина государства. Уже по традиции накануне Дня Конституции в рамках акции «Мы – граждане Беларуси» по всей стране проходят торжественные церемонии вручения паспортов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Это ко многому обязывает». Игорь Петришенко о церемонии вручения паспортов-1

Большинство приглашенных – победители и призеры школьных олимпиад, активные участники творческих конкурсов и спортивных соревнований. Главный документ ребята получили в торжественной обстановке из рук председателя Конституционного суда, а также заместителя премьер-министра Беларуси.

«Совет министров и Министерство образования вместе с нами вручают подарки». В БРСМ рассказали, как прошла церемония вручения паспортов. Читайте здесь.

«Это ко многому обязывает». Игорь Петришенко о церемонии вручения паспортов-4

Игорь Петришенко, заместитель премьер-министра Беларуси:
Торжественная церемония вручения паспорта в таком возрасте, когда идет полномасштабное осознание этого действа, что ты становишься действительно гражданином нашей страны. Тебе выдается документ принадлежности к нашей замечательной стране. Это ко многому обязывает. Не только в плане того, что реализовать те или иные права, мы о правах хорошо помним, но есть и обязанности, которые прописаны в нашем Основном законе.

# Государственная политика в области образования # общество # Игорь Петришенко # Петр Миклашевич # Фотофакт

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