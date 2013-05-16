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Совершенный бриллиант куплен за 26 миллионов 700 тысяч долларов

16 мая 2013 12:32
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Новости мира. Совершенный бриллиант обрел нового хозяина и имя. Уникальный камень весом 100 с лишним карат купил американский ювелир Гарри Уинстон. Безупречно чистый камень грушевидной формы новый владелец назвал в свою честь: «Наследие Уинстона».

К слову, это самый дорогой бесцветный бриллиант, проданный с аукциона. Сумма сделки составила 26 миллионов 700 тысяч долларов. Известно, что алмаз был найден в Ботсване и изначально весил 236 каратов. На то, чтобы выточить из него бриллиант, ушло почти 2 года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# общество # Фотофакт # Драгоценности

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