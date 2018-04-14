Марианна Щеткина об акции «Обустроим малую родину»: Здорово, что она стартовала в столице Беларуси

Новости Беларуси. В Минске люди с лопатами и саженцами 14 апреля никого не удивляли, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Популярный и один из самых зеленых парков – Победы – стал местом работы ребят из БРСМ. Здесь прошел молодежный субботник. Убирали старые листья, красили скамейки. Кроме студентов, здесь трудились и те, кто в понятие субботник вкладывает другой, более глубокий смысл.