Марианна Щеткина об акции «Обустроим малую родину»: Здорово, что она стартовала в столице Беларуси
Новости Беларуси. В Минске люди с лопатами и саженцами 14 апреля никого не удивляли, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Популярный и один из самых зеленых парков – Победы – стал местом работы ребят из БРСМ. Здесь прошел молодежный субботник. Убирали старые листья, красили скамейки. Кроме студентов, здесь трудились и те, кто в понятие субботник вкладывает другой, более глубокий смысл.
«Работается отлично». 14 апреля в Минске прошел молодежный субботник
Глобальная экологическая кампания Минприроды началась с Музея валунов – парка, в котором камнями выложена карта Беларуси. После торжественной церемонии открытия чиновники, спортсмены, артисты пошли по своим «областям» – высаживать березки, окрашивать скамейки и расчищать территорию.
Но у некоторых гостей праздника родина находится далеко за пределами Беларуси. Марианна Щеткина родилась в Мурманской области. Потому субботник она решили начать с миниатюры Минска, города, в котором живет сейчас.
Марианна Щеткина, заместитель председателя Совета Республики Национального собрания Беларуси:
Говорят, что столица – это всегда сердце страны, и большие стратегические решения принимаются всегда в столице. Наверное здорово, что сегодня акция стартовала – и это правильно – в столице нашей родины, в столице Беларуси.