Борются за покупателя всеми возможными способами – какие инструменты используют маркетологи

Реклама прочно вошла в нашу жизнь. Ежедневно по телевидению, в интернете транслируются тысячи роликов, плюс реклама на радио и билбордах. В любых средствах массовой информации – рекламных каталогах, буклетах и социальных сетях, нам предлагают съездить куда-нибудь, взять кредит, посетить специалистов различных сфер и купить множество необходимых, а порой и бесполезных предметов.

Не призывает к покупкам – что такое нативная реклама, узнали у маркетолога

О том, как не попасться на уловку маркетологов, поговорили с гостями в студии ток-шоу «Точки над «i».

Наталья Надольская, ведущая:

Как сегодня выглядит стратегия привлечения клиента в современных условиях?