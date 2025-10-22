Борются за покупателя всеми возможными способами – какие инструменты используют маркетологи

Реклама прочно вошла в нашу жизнь. Ежедневно по телевидению, в интернете транслируются тысячи роликов, плюс реклама на радио и билбордах. В любых средствах массовой информации – рекламных каталогах, буклетах и социальных сетях, нам предлагают съездить куда-нибудь, взять кредит, посетить специалистов различных сфер и купить множество необходимых, а порой и бесполезных предметов.
Не призывает к покупкам – что такое нативная реклама, узнали у маркетолога
О том, как не попасться на уловку маркетологов, поговорили с гостями в студии ток-шоу «Точки над «i».
Наталья Надольская, ведущая:
Как сегодня выглядит стратегия привлечения клиента в современных условиях?
Ирина Николаева, эксперт в области стратегического маркетинга:
В зависимости от того, чем вы занимаетесь и что конкретно продаете. Если мы будем говорить про наши продуктовые гипермаркеты, будут одни методы, которые будут использовать наши маркетологи. Если про одежду, будут другие. У косметики – свое.
Но тем не менее каждый сейчас борется за своего покупателя всеми возможными способами. Нет, наверное, той сферы, которая бы использовала что-то одно. Как правило, это большой маркетинговый комплекс.
Это реклама в социальных сетях, реклама в интернете всех доступных форматов. Это наружная реклама. Это много того, что мы не всегда можем четко обозначить как маркетинг, но тем не менее – аромамаркетинг, мерчандайзинг. То есть все то, что мы видим вокруг, так или иначе влияет на наше подсознание.
Подробности в видео.
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