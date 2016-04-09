Прямые линии: в Гомеле жители озабочены благоустройством города

Новости Беларуси. Весеннее настроение на прямых линиях. В Гомеле 9 апреля основная масса вопросов поступивших чиновникам так или иначе была связана с благоустройством города. С наступлением тёплых дней горожане хотят видеть свой город красивым.

С наступлением тёплой погоды гомельчане активизировались. Звонки на прямые линии сплошь и рядом с подсказками, где и что ещё можно сделать, чтобы город был как картинка.

Феликс Мазурёнок, житель Гомеля:

Видите, и тут могут проехать, и тут. А здесь же зелёный газон должен быть.

Участок газона, превращённый в грязное месиво шинами автомобилей, как ложка дёгтя в бочке мёда. Образцовый двор после капитального ремонта испортили некультурные автомобилисты. Феликс Александрович всю жизнь учил детей в школе любить свою землю и в стороне от проблемы в собственном дворе остаться просто не мог.

Феликс Мазурёнок, житель Гомеля:

Это ж безобразие. Асфальт есть, дорожки есть – пусть по ним и ездят. А не кто где захотел.

Наталья Ковалёва, заместитель председателя администрации Железнодорожного района Гомеля:

Конечно, этот вопрос будет решён буквально на следующей неделе. То есть выйдут на место, посмотрят, что там нужно сделать. Если деревья дополнительно, будут посажены деревья, если сделать какое-то заграждение, значит, будет сделано заграждение.

Вопросы благоустройства, как показывает практика, чаще всего не требуют серьёзных вложений и решаются в кратчайшие сроки. Таких обращений сегодня до 70%. Другое дело обращения, требующие серьёзного финансирования. Но и они не остаются без внимания.

Жильцы этого дома не одну зиму прожили со сквозняками в квартирах. Как оказывается, все напрасно. Дом утеплили в течение месяца после обращения на прямую линию.

Геннадий Трипутень, житель Гомеля:

Спасибо, что сделали вот это. Ну, холодно было. Спасибо тем людям, которые откликнулись на нашу беду.

Эффект простого телефонного звонка поразительный. Кстати, со схожей проблемой на прямую линию сегодня обращались из другого конца города. Начать утеплять дом пообещали уже в конце апреля, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.