Сотрудники ГАИ поздравили женщин с 8 Марта на дорогах Минска. Реакция автомобилисток

Новости Беларуси. Цветами вместо жезла 6 марта сотрудники ГАИ останавливали леди за рулем, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Настоящий праздник ожидал автомобилисток на улицах Казинца и Калиновского. Для большинства девушек за рулем такое поздравление стало неожиданностью.

Очень неожиданно и приятно. Всегда настораживаешься, когда тебя инспектор останавливает, сразу такой страх.

Чувства, конечно, неповторимы. Это очень приятно, что в такой праздник ребята на посту поздравляют девушек.

Праздник есть праздник, и, когда тебе уделяют внимание, это очень радует.

Иван Яцкевич, старший инспектор ДПС ОГАИ Октябрьского РУВД:

В результате таких акций у нас получается более легкое, более доброжелательное общение с водителями.