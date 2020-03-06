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Сотрудники ГАИ поздравили женщин с 8 Марта на дорогах Минска. Реакция автомобилисток

06 марта 2020 19:58
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Новости Беларуси. Цветами вместо жезла 6 марта сотрудники ГАИ останавливали леди за рулем, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Сотрудники ГАИ поздравили женщин с 8 Марта на дорогах Минска. Реакция автомобилисток-1

Сотрудники ГАИ поздравили женщин с 8 Марта на дорогах Минска. Реакция автомобилисток-3

Настоящий праздник ожидал автомобилисток на улицах Казинца и Калиновского. Для большинства девушек за рулем такое поздравление стало неожиданностью.

Сотрудники ГАИ поздравили женщин с 8 Марта на дорогах Минска. Реакция автомобилисток-6

Очень неожиданно и приятно. Всегда настораживаешься, когда тебя инспектор останавливает, сразу такой страх.

Сотрудники ГАИ поздравили женщин с 8 Марта на дорогах Минска. Реакция автомобилисток-9

Чувства, конечно, неповторимы. Это очень приятно, что в такой праздник ребята на посту поздравляют девушек.

Сотрудники ГАИ поздравили женщин с 8 Марта на дорогах Минска. Реакция автомобилисток-12

Праздник есть праздник, и, когда тебе уделяют внимание, это очень радует.

Сотрудники ГАИ поздравили женщин с 8 Марта на дорогах Минска. Реакция автомобилисток-15

Иван Яцкевич, старший инспектор ДПС ОГАИ Октябрьского РУВД:
В результате таких акций у нас получается более легкое, более доброжелательное общение с водителями.

Сотрудники ГАИ поздравили женщин с 8 Марта на дорогах Минска. Реакция автомобилисток-18

Ирина Кавецкая, старший инспектор ОГАИ Первомайского РУВД:
Желаем вам рулить по дорогам удачи, и пусть вас ждут в жизни только хорошие повороты.

Сотрудники ГАИ поздравили женщин с 8 Марта на дорогах Минска. Реакция автомобилисток-21

# Праздничные даты # общество # Иван Яцкевич # Ирина Кавецкая # Фотофакт

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