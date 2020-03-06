Сотрудники ГАИ поздравили женщин с 8 Марта на дорогах Минска. Реакция автомобилисток

Новости Беларуси. Цветами вместо жезла 6 марта сотрудники ГАИ останавливали леди за рулем, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Новости Беларуси. Цветами вместо жезла 6 марта сотрудники ГАИ останавливали леди за рулем, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Настоящий праздник ожидал автомобилисток на улицах Казинца и Калиновского. Для большинства девушек за рулем такое поздравление стало неожиданностью.
Очень неожиданно и приятно. Всегда настораживаешься, когда тебя инспектор останавливает, сразу такой страх.
Чувства, конечно, неповторимы. Это очень приятно, что в такой праздник ребята на посту поздравляют девушек.
Праздник есть праздник, и, когда тебе уделяют внимание, это очень радует.
Иван Яцкевич, старший инспектор ДПС ОГАИ Октябрьского РУВД:
В результате таких акций у нас получается более легкое, более доброжелательное общение с водителями.
Ирина Кавецкая, старший инспектор ОГАИ Первомайского РУВД:
Желаем вам рулить по дорогам удачи, и пусть вас ждут в жизни только хорошие повороты.