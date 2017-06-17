«Сотрудники ГАИ будут выставляться на пешеходные переходы»: как в Минске обеспечат безопасность детей 1 сентября

Новости Беларуси. Как Госавтоинспекция Минска готовится к 1-ому сентября, к обратному потоку детей в столицу после отдыха, рассказали в программе «Большой город».
Сергей Зараник, начальник отдела агитации и пропаганды УГАИ ГУВД Мингорисполкома:
Что ждёт нас 1-го сентября: будут усилены подъезды к школе, будут усилены пешеходные переходы. В плане того, что сотрудники Госавтоинспекции будут выставляться на пешеходные переходы.
Будут дополнительные передвижные экипажи ГАИ.
Также 1-го сентября сотрудники ГАИ будут выступать в классах, напоминать, что: «Каникулы закончились, настраиваемся. Играть можно, но в определённых местах».
Дети, дороги, ДТП – как исключить третье «Д» из этого списка?