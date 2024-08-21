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Сотрудники белорусской милиции помогают аграриям на уборочной

21 августа 2024 14:38
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Новости Беларуси. Август – самый сложный период жатвы. Комбайнеры торопятся в срок собрать урожай, работая от зари до зари, а порой и по ночам. Но в битве за продовольственную безопасность республики они не одни, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Помогают хлеборобам неравнодушные соотечественники, готовы подставить надежное плечо и сотрудники органов внутренних дел. Свой отпуск на хлебных нивах хозяйства «Зарубы» проводит сотрудник милиции Дубровенского района. Руками работает, душой отдыхает.

Сотрудники белорусской милиции помогают аграриям на уборочной-2

Михаил Давыдов, сотрудник Дубровенского РОВД УВД Витебского облисполкома:
В данный момент я нахожусь в отпуске. Можно было, конечно, отгулять отпуск, на рыбалку ходить, с внучкой гулять, но решил помочь сельскому хозяйству. Потому что помощь необходима. Погода хорошая. И убирать надо урожай. Стране нужен хлеб.

Когда дело касается страды, маленькой помощи не бывает. И даже один в поле – воин.

# Уборочная кампания

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