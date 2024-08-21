Сотрудники белорусской милиции помогают аграриям на уборочной

Новости Беларуси. Август – самый сложный период жатвы. Комбайнеры торопятся в срок собрать урожай, работая от зари до зари, а порой и по ночам. Но в битве за продовольственную безопасность республики они не одни, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Помогают хлеборобам неравнодушные соотечественники, готовы подставить надежное плечо и сотрудники органов внутренних дел. Свой отпуск на хлебных нивах хозяйства «Зарубы» проводит сотрудник милиции Дубровенского района. Руками работает, душой отдыхает.