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Воднолыжный спорт в Беларуси. Узнали, как развивается это направление

21 августа 2024 12:53
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Результаты Открытого чемпионата Европы по воднолыжному спорту, который прошел во французском Бордо, в очередной раз подтвердили: Беларусь по праву можно считать мировой столицей водных лыж. Ведь такие награды постоянны. Как удается покорять спортивные вершины? Об этом и не только поговорили с гостями.

В студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – Максим Семавин, главный тренер национальной команды Республики Беларусь по воднолыжному спорту, и Елена Пархоменко, мастер спорта международного класса по воднолыжному спорту. 

Воднолыжный спорт в Беларуси. Узнали, как развивается это направление-2

Максим Семавин, главный тренер национальной команды Республики Беларусь по воднолыжному спорту:
Водные лыжи Беларуси развиваются достаточно давно, уже более 40-50 лет. Это две известные школы города Минска и новополоцкая школа. За историю воднолыжного спорта в Беларуси огромное количество заслуженных мастеров спорта, чемпионов мира, Европы. Я думаю, что воднолыжный спорт Беларуси известен всем.

Подробности в видео.

# Юрий Царёв # Спортивные соревнования # Юлия Самусенко # Александра Каштанова

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