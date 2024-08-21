Воднолыжный спорт в Беларуси. Узнали, как развивается это направление

Результаты Открытого чемпионата Европы по воднолыжному спорту, который прошел во французском Бордо, в очередной раз подтвердили: Беларусь по праву можно считать мировой столицей водных лыж. Ведь такие награды постоянны. Как удается покорять спортивные вершины? Об этом и не только поговорили с гостями.

В студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – Максим Семавин, главный тренер национальной команды Республики Беларусь по воднолыжному спорту, и Елена Пархоменко, мастер спорта международного класса по воднолыжному спорту.