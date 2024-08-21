Тренинги, мастер-классы и лекции. Программа «Миссия Добро» стартовала в Беларуси

Алина Трус, корреспондент:
Программа «Миссия Добро» стартовала в Беларуси. Тренинги, мастер-классы и лекции. Уже традиционно волонтеры из Беларуси и России собрались вместе. Обмениваются опытом и закрепляют знания на практике.
Алина Трус, корреспондент:
Программа «Миссия Добро» стартовала в Беларуси. Тренинги, мастер-классы и лекции. Уже традиционно волонтеры из Беларуси и России собрались вместе. Обмениваются опытом и закрепляют знания на практике.
Тема реагирования на чрезвычайные ситуации стала одной из ключевых. Более недели специалисты двух стран делились современными подходами к работе в критических и особо опасных ситуациях.
Леонид Крикунов, инструктор московского городского отделения Всероссийского корпуса спасателей:
Так как я представляю организацию, которая существует более 20 лет в Российской Федерации и является флагманом среди молодежных объединений России, мы накопили достаточно большой и богатый опыт по работе с молодежью, по реагированию на чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера. Весь этот опыт, в рамках круглых столов и встреч, мы старались в сжатые сроки передать коллегам из Республики Беларусь. У них большим интересом пользовались наши технологии по поисковым мероприятиям в природной среде, в городских условиях.
Подробности в видео.