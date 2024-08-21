Прямой эфир

Тренинги, мастер-классы и лекции. Программа «Миссия Добро» стартовала в Беларуси

21 августа 2024 14:00
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
Тренинги, мастер-классы и лекции. Программа «Миссия Добро» стартовала в Беларуси-1

Алина Трус, корреспондент:

Программа «Миссия Добро» стартовала в Беларуси. Тренинги, мастер-классы и лекции. Уже традиционно волонтеры из Беларуси и России собрались вместе. Обмениваются опытом и закрепляют знания на практике.

Тренинги, мастер-классы и лекции. Программа «Миссия Добро» стартовала в Беларуси-3

Тема реагирования на чрезвычайные ситуации стала одной из ключевых. Более недели специалисты двух стран делились современными подходами к работе в критических и особо опасных ситуациях.

Тренинги, мастер-классы и лекции. Программа «Миссия Добро» стартовала в Беларуси-5

Леонид Крикунов, инструктор московского городского отделения Всероссийского корпуса спасателей:
Так как я представляю организацию, которая существует более 20 лет в Российской Федерации и является флагманом среди молодежных объединений России, мы накопили достаточно большой и богатый опыт по работе с молодежью, по реагированию на чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера. Весь этот опыт, в рамках круглых столов и встреч, мы старались в сжатые сроки передать коллегам из Республики Беларусь. У них большим интересом пользовались наши технологии по поисковым мероприятиям в природной среде, в городских условиях. 

Подробности в видео.

# Государственная социальная политика

Другие новости рубрики

Все новости
Воднолыжный спорт в Беларуси. Узнали, как развивается это направление
21 августа 2024 12:53

Воднолыжный спорт в Беларуси. Узнали, как развивается это направление

Более 140 писателей примут участие в Дне белорусской письменности в Ивацевичах
21 августа 2024 11:47

Более 140 писателей примут участие в Дне белорусской письменности в Ивацевичах

На предприятии «‎Могилёвоблгаз» обсудили вопросы информационной безопасности
21 августа 2024 11:45

На предприятии «‎Могилёвоблгаз» обсудили вопросы информационной безопасности