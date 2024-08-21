Тренинги, мастер-классы и лекции. Программа «Миссия Добро» стартовала в Беларуси

Леонид Крикунов, инструктор московского городского отделения Всероссийского корпуса спасателей:

Так как я представляю организацию, которая существует более 20 лет в Российской Федерации и является флагманом среди молодежных объединений России, мы накопили достаточно большой и богатый опыт по работе с молодежью, по реагированию на чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера. Весь этот опыт, в рамках круглых столов и встреч, мы старались в сжатые сроки передать коллегам из Республики Беларусь. У них большим интересом пользовались наши технологии по поисковым мероприятиям в природной среде, в городских условиях.

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