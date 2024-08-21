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Домашние заготовки и ботулизм. Рассказываем, как себя обезопасить

21 августа 2024 14:06
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Ксения Нестерович, корреспондент:

Стартовал сезон домашних заготовок. В это время столы белорусских хозяек украшают яркие овощи и фрукты. А в воздухе витают насыщенные ароматы варенья, компотов, солений и маринадов.

Домашние заготовки и ботулизм. Рассказываем, как себя обезопасить-3

Помидоры, перцы, тыквы – август удивительно богат дарами природы. В каждой баночке – витамины и аромат лета.

Домашние заготовки и ботулизм. Рассказываем, как себя обезопасить-5

Эллина Плисакова, нутрициолог:
Мы собираем их в пик сезона, когда они богато наполнены витаминами. Мы это все бережно закатываем в баночки. Даже есть исследование, что овощ в банке может содержать больше витаминов, чем овощ, который прошел все этапы логистики в несезон.

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# Здоровье

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