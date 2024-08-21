Домашние заготовки и ботулизм. Рассказываем, как себя обезопасить

Стартовал сезон домашних заготовок. В это время столы белорусских хозяек украшают яркие овощи и фрукты. А в воздухе витают насыщенные ароматы варенья, компотов, солений и маринадов.

Эллина Плисакова, нутрициолог:

Мы собираем их в пик сезона, когда они богато наполнены витаминами. Мы это все бережно закатываем в баночки. Даже есть исследование, что овощ в банке может содержать больше витаминов, чем овощ, который прошел все этапы логистики в несезон.