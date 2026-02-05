Эксперты обсудили задачи по повышению качества питьевой воды
Вода и недра – стратегические ресурсы, от которых напрямую зависит устойчивое развитие страны и качество жизни людей. Именно их рациональное использование и современное правовое регулирование стали темой обсуждения в Совете Республики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Под руководством спикера Натальи Кочановой прошло заседание экспертного совета. В центре внимания три ключевых законопроекта: об изменении Водного кодекса, закон «О питьевом водоснабжении и водоотведении», а также поправки в законодательство по вопросам недропользования.
Эксперты обсудили задачи по повышению качества питьевой воды, укреплению управления водными ресурсами и согласованию правил пользования недрами с требованиями экологической оценки. Отдельное внимание уделили механизмам контроля, ответственности и приведения в соответствие нормативной базы для внутренних водных путей.
Леонид Заяц, председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси:
Президент нашей страны категорически против, чтобы мы ущемляли интересы наших людей. Надо так грамотно распорядиться нашими водными объектами, чтобы не вызывать возмущения нашего населения, чтобы водоисточники сохранялись в порядке. И они были доступны для нашего населения.
По итогам заседания предложено доработать нормативные положения и подготовить проекты к следующему этапу рассмотрения в Совете Республики. На заседании подчеркнули приоритеты: сохранение водных экосистем, безопасность водоснабжения и устойчивое недропользование.