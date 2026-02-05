Вода и недра – стратегические ресурсы, от которых напрямую зависит устойчивое развитие страны и качество жизни людей. Именно их рациональное использование и современное правовое регулирование стали темой обсуждения в Совете Республики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Под руководством спикера Натальи Кочановой прошло заседание экспертного совета. В центре внимания три ключевых законопроекта: об изменении Водного кодекса, закон «О питьевом водоснабжении и водоотведении», а также поправки в законодательство по вопросам недропользования.

Эксперты обсудили задачи по повышению качества питьевой воды, укреплению управления водными ресурсами и согласованию правил пользования недрами с требованиями экологической оценки. Отдельное внимание уделили механизмам контроля, ответственности и приведения в соответствие нормативной базы для внутренних водных путей.