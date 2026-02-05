В Беларуси скорректируют режимы работы уличного освещения

Уличное освещение должно работать разумно и эффективно. Главное, чтобы белорусы чувствовали себя комфортно и в полной безопасности. Об этом заявили в «Белэнерго», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Для достижения этих целей в стране скорректируют режимы работы уличного освещения. Во взаимодействии с местными властями профильные службы настроят оборудование таким образом, чтобы фонари включались и выключались в зависимости от времени восхода и захода солнца.
Валерий Поршнев, заместитель главного инженера ГПО «Белэнерго»:
Когда включать и когда отключать, это уже зависит в большей части не от энергетиков, а от местных исполнительных органов власти, которые в соответствии с заключенными с нами договорами, где прописаны вот эти обязанности, задают нам конкретные населенные пункты, улицы, количество точек в этих населенных пунктах, которые мы должны обслуживать по договорам, заключенным с местными исполнительными комитетами. В рамках этого прописаны и указываются временные периоды, когда мы должны включать, отключать. Во многом это зависит, безусловно, от захода и восхода солнца.
В Беларуси используют в основном автоматизированные системы для управления режимами уличного освещения. Это современные программные комплексы, которые позволяют оперативно менять графики с учетом особенностей каждой территории. Так, вблизи школ, больниц, объектов транспортной инфраструктуры применяется особый режим освещения.
Вся страна светится – Лукашенко поручил пересмотреть график уличного освещения. Читайте здесь.