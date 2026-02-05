В Беларуси скорректируют режимы работы уличного освещения

Уличное освещение должно работать разумно и эффективно. Главное, чтобы белорусы чувствовали себя комфортно и в полной безопасности. Об этом заявили в «Белэнерго», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Для достижения этих целей в стране скорректируют режимы работы уличного освещения. Во взаимодействии с местными властями профильные службы настроят оборудование таким образом, чтобы фонари включались и выключались в зависимости от времени восхода и захода солнца.