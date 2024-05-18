Прямой эфир

Сотрудничество России и Беларуси в области образования обсудили в Минске

18 мая 2024 13:45
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

О подготовке кадров в союзном масштабе 18 мая говорили в Минске на совместном заседании коллегий Министерства образования Беларуси и Министерства просвещения России, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сотрудничество России и Беларуси в области образования обсудили в Минске-1

В Национальном детском технопарке обсудили перспективы реализации совместных проектов. Одна из главных задач – это подготовка квалифицированных педагогов и разработка единых подходов в системе профессионального образования. И здесь нет мелочей. Будь то методология, структура или содержание учебных программ. Сейчас важно реагировать на запросы рынка. Востребованы высококвалифицированные специалисты для реального сектора экономики. Для координации работы по этому направлению планируется создать ассоциацию колледжей Беларуси и России.

Сотрудничество России и Беларуси в области образования обсудили в Минске-4

Наталия Бушная, директор минской гимназии № 1 имени Ф. Скорины:
Мы дальше развиваем наше сотрудничество и 25 лет Союзного государства тоже отмечаем. У нас вообще создано шесть секций духовно-нравственного, патриотического, математического образования, образования через культуру. А сейчас планируем открытие секции инженерных классов, идем в соответствии с социальным запросом общества и государства.

Сотрудничество России и Беларуси в области образования обсудили в Минске-7

Валерий Голубовский, ректор Республиканского института профессионального образования:
Мы ежегодно около 300 педагогических кадров регионов Российской Федерации (из колледжей) проводим повышение квалификации в РИПО. Наиболее актуальные и востребованные курсы по развитию инклюзивного образования, по организации опережающей подготовки, используя центры компетенций, по разработке цифровой образовательной среды электронных образовательных курсов.

Сотрудничество России и Беларуси в области образования обсудили в Минске-10

Пользуясь случаем, гости из России сегодня почтили память героев Великой Отечественной войны – возложили цветы к стеле «Минск – город-герой» и ознакомились с экспозицией самого востребованного музея в юбилейный год освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков.

# Беларусь-Россия # общество

Другие новости рубрики

Все новости
YouTube-канал СТВ набрал 1 млн подписчиков
18 мая 2024 13:39

YouTube-канал СТВ набрал 1 млн подписчиков

Гала-концерт «Минщина – сердце Беларуси» прошёл во Дворце Республики
18 мая 2024 12:01

Гала-концерт «Минщина – сердце Беларуси» прошёл во Дворце Республики

«Главное – понимать, зачем тебе нужно создавать семью». Белоруска с инвалидностью о воспитании детей
18 мая 2024 11:56

«Главное – понимать, зачем тебе нужно создавать семью». Белоруска с инвалидностью о воспитании детей

Праздники и концерты в Минске, на которые не нужен билет. Анонс площадок в ток-шоу «Большой город»
18 мая 2024 11:25

Праздники и концерты в Минске, на которые не нужен билет. Анонс площадок в ток-шоу «Большой город»

Как проходили партизанские парады во время ВОВ в Беларуси? Рассказываем о новой книге
18 мая 2024 11:01

Как проходили партизанские парады во время ВОВ в Беларуси? Рассказываем о новой книге

Как создать счастливую семью? Пообщались с методистом благотворительного фонда
18 мая 2024 10:26

Как создать счастливую семью? Пообщались с методистом благотворительного фонда

Как обучают маленьких белорусов с особенностями развития? Побывали в столичной школе
18 мая 2024 09:39

Как обучают маленьких белорусов с особенностями развития? Побывали в столичной школе

Беларусь присоединилась к международной акции «Ночь музеев»
18 мая 2024 08:50

Беларусь присоединилась к международной акции «Ночь музеев»

Беларусь будет участвовать в послевоенном восстановлении территорий Азербайджана
18 мая 2024 08:00

Беларусь будет участвовать в послевоенном восстановлении территорий Азербайджана

«Менее подвержен стрессам». Почему владельцы собак более здоровые?
17 мая 2024 20:09

«Менее подвержен стрессам». Почему владельцы собак более здоровые?

На мотоцикле не было тормозов. Белорус рассказал, как пёс спас его от беды
17 мая 2024 20:06

На мотоцикле не было тормозов. Белорус рассказал, как пёс спас его от беды

Кошка начинает ходить мимо лотка. Что нельзя делать хозяину?
17 мая 2024 20:02

Кошка начинает ходить мимо лотка. Что нельзя делать хозяину?