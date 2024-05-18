Сотрудничество России и Беларуси в области образования обсудили в Минске

О подготовке кадров в союзном масштабе 18 мая говорили в Минске на совместном заседании коллегий Министерства образования Беларуси и Министерства просвещения России, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Национальном детском технопарке обсудили перспективы реализации совместных проектов. Одна из главных задач – это подготовка квалифицированных педагогов и разработка единых подходов в системе профессионального образования. И здесь нет мелочей. Будь то методология, структура или содержание учебных программ. Сейчас важно реагировать на запросы рынка. Востребованы высококвалифицированные специалисты для реального сектора экономики. Для координации работы по этому направлению планируется создать ассоциацию колледжей Беларуси и России.

Наталия Бушная, директор минской гимназии № 1 имени Ф. Скорины:

Мы дальше развиваем наше сотрудничество и 25 лет Союзного государства тоже отмечаем. У нас вообще создано шесть секций духовно-нравственного, патриотического, математического образования, образования через культуру. А сейчас планируем открытие секции инженерных классов, идем в соответствии с социальным запросом общества и государства.

Валерий Голубовский, ректор Республиканского института профессионального образования:

Мы ежегодно около 300 педагогических кадров регионов Российской Федерации (из колледжей) проводим повышение квалификации в РИПО. Наиболее актуальные и востребованные курсы по развитию инклюзивного образования, по организации опережающей подготовки, используя центры компетенций, по разработке цифровой образовательной среды электронных образовательных курсов.